Espana agencias

Piden al menos 2 años de cárcel para un joven por insultar y humillar a otros dos por su orientación sexual

Guardar

El Fiscal solicita una pena de, al menos, dos años de cárcel para un hombre por insultar, discriminar y humillar a dos jóvenes por su orientación sexual a través de mensajes por Instagram. Pide también una indemnización de 3.000 euros para cada una de las víctimas por los daños morales causados.

Los hechos se juzgaran el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09,30 horas. Según el delito por el que se le condene (el Fiscal plantea un delito cometido contra los derechos fundamentales o dos contra la integridad moral) el acusado se enfrenta a 2 años o a 2 años y 8 meses de cárcel.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 6 de agosto de 2024 cuando una de las víctimas se atrevió a denunciar al acusado, P. N. Z. H., de 24 años en el momento de los hechos, que le enviaba mensajes degradantes a través de las redes sociales con la intención de "humillarle y discriminarle por su condición sexual".

Ese día la víctima aseguró que el ahora procesado "le mandaba tanto a él como a sus amigos, todos pertenecientes al colectivo LGTBI+, mensajes vejatorios e intimidatorios desde hacía tiempo" y siempre con la misma intención.

El acusado, en concreto, dirigía expresiones homófobas y les insultaba a través de redes sociales, por mensajes privados y por 'Stories (historias)' a través de Instagram.

Mensajes reiterativos con los que la víctima afirma que se sintió ofendida hasta el punto de temer por su integridad física.

SEGUNDA DENUNCIA

Dos días después, el 8 de agosto de ese mismo año, un amigo de la primera víctima también denunció que el acusado le había escrito por Instagram con expresiones vejatorias. Esta persona también se sintió ofendida por los mensajes hacia su persona y hacia el colectivo en general y temía por su integridad física, "al punto de verse condicionado por temor a cruzarse con el acusado por la calle".

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito que lesiona la dignidad de personas por motivos discriminatorios por razón de su orientación sexual, ejecutado a través de Internet o mediante el uso de Tecnologías y en continuidad delictiva, al existir dos víctimas concretas u otro delito contra la integridad moral.

En el caso de condena por este delito procede imponer la pena de 2 años de prisión así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros y la imposibilidad de trabajar en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre por un tiempo superior de 10 años al de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia.

Si por el contrario es acusado de los otros dos delitos contra la integridad moral, el Fiscal solicita 1 año y 4 meses de cárcel por cada uno de ellos. Además, no podrá acercase o comunicarse con las víctimas durante tres años.

El acusado deberá indemnizar por responsabilidad civil a los dos acusados con 3.000 euros a cada uno por los daños morales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bartomeu niega que el FC Barcelona encargara perfiles en redes para atacar a personas no afines a su junta

Bartomeu niega que el FC

Condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a una menor a la que conoció por Internet

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la condena a prisión y supervisión para un hombre hallado culpable de abusar de una adolescente en Granada, tras descartar que desconociera la edad real de la víctima según la sentencia

Condenado a seis años de

Albares asegura que el euskera será oficial en la UE "antes o después" y se conseguirá "con el PP o sin el PP"

Albares asegura que el euskera

Condenado en Almería a 13 años y medio de prisión por agresión sexual y maltrato a su pareja

Condenado en Almería a 13

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)

Declaran culpable de asesinato y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa compra el ‘Vesper’, un

Defensa compra el ‘Vesper’, un nuevo velero de un millón de euros para la Armada que usará Felipe VI en las regatas

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

ECONOMÍA

Abierto el plazo para que

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club