Piden al menos 2 años de cárcel para un joven por insultar y humillar a otros dos por su orientación sexual

El Fiscal solicita una pena de, al menos, dos años de cárcel para un hombre por insultar, discriminar y humillar a dos jóvenes por su orientación sexual a través de mensajes por Instagram. Pide también una indemnización de 3.000 euros para cada una de las víctimas por los daños morales causados.

Los hechos se juzgaran el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09,30 horas. Según el delito por el que se le condene (el Fiscal plantea un delito cometido contra los derechos fundamentales o dos contra la integridad moral) el acusado se enfrenta a 2 años o a 2 años y 8 meses de cárcel.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 6 de agosto de 2024 cuando una de las víctimas se atrevió a denunciar al acusado, P. N. Z. H., de 24 años en el momento de los hechos, que le enviaba mensajes degradantes a través de las redes sociales con la intención de "humillarle y discriminarle por su condición sexual".

Ese día la víctima aseguró que el ahora procesado "le mandaba tanto a él como a sus amigos, todos pertenecientes al colectivo LGTBI+, mensajes vejatorios e intimidatorios desde hacía tiempo" y siempre con la misma intención.

El acusado, en concreto, dirigía expresiones homófobas y les insultaba a través de redes sociales, por mensajes privados y por 'Stories (historias)' a través de Instagram.

Mensajes reiterativos con los que la víctima afirma que se sintió ofendida hasta el punto de temer por su integridad física.

SEGUNDA DENUNCIA

Dos días después, el 8 de agosto de ese mismo año, un amigo de la primera víctima también denunció que el acusado le había escrito por Instagram con expresiones vejatorias. Esta persona también se sintió ofendida por los mensajes hacia su persona y hacia el colectivo en general y temía por su integridad física, "al punto de verse condicionado por temor a cruzarse con el acusado por la calle".

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito que lesiona la dignidad de personas por motivos discriminatorios por razón de su orientación sexual, ejecutado a través de Internet o mediante el uso de Tecnologías y en continuidad delictiva, al existir dos víctimas concretas u otro delito contra la integridad moral.

En el caso de condena por este delito procede imponer la pena de 2 años de prisión así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros y la imposibilidad de trabajar en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre por un tiempo superior de 10 años al de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia.

Si por el contrario es acusado de los otros dos delitos contra la integridad moral, el Fiscal solicita 1 año y 4 meses de cárcel por cada uno de ellos. Además, no podrá acercase o comunicarse con las víctimas durante tres años.

El acusado deberá indemnizar por responsabilidad civil a los dos acusados con 3.000 euros a cada uno por los daños morales.