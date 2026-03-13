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Bolaños traslada al fiscal general de Ucrania el apoyo de España "contra los crímenes de guerra y la impunidad"

Durante un encuentro en Madrid, Félix Bolaños reafirmó ante Ruslan Kravchenko que el Gobierno español incrementará la colaboración judicial con Kiev y mantendrá su respaldo firme en defensa del derecho internacional frente a la agresión rusa en territorio ucraniano

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En la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, se acordó avanzar en el fortalecimiento de la cooperación judicial entre España y Ucrania como respuesta a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Durante el encuentro, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, trasladó al fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, el compromiso de España frente a los crímenes cometidos en el contexto de este conflicto, según publicó la agencia Europa Press.

España reiteró, de acuerdo con lo manifestado por Bolaños en la red social ‘X’, que continuará apoyando a Ucrania en la lucha contra los crímenes de guerra y la impunidad en su territorio. El ministro detalló en el mismo canal que España mantiene un respaldo firme tanto en la defensa del derecho internacional como en el acompañamiento a Kiev ante los desafíos derivados de la agresión rusa.

La reunión celebrada entre ambos funcionarios en Madrid sirvió también para confirmar que el Gobierno español priorizará la consolidación de mecanismos de apoyo judicial internacional con Ucrania. Según consignó Europa Press, Bolaños expresó su disposición a reforzar la colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países para facilitar la persecución efectiva de delitos asociados al conflicto.

Con respecto al posicionamiento del Gobierno español ante diferentes crisis internacionales, Bolaños insistió en que España sostiene la misma postura frente a la guerra en Irán, en Palestina y en Ucrania, defendiendo los derechos humanos y el derecho internacional en todos los foros multilaterales. Esta declaración, reportó Europa Press, busca subrayar la coherencia del Ejecutivo español en su política exterior cuando surgen conflictos de alcance internacional.

Tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Bolaños expresó públicamente el dolor experimentado en España por la situación provocada en ese país, que describió como “inaceptable”. El ministro condenó las acciones, proyectos y discursos que propician la división, la confrontación y el regreso a etapas autoritarias, según reportó Europa Press. Para Bolaños, el contexto internacional refuerza la necesidad de mantener el compromiso español con la estabilidad, los valores democráticos y la cooperación con aquellos países que enfrentan ataques a su soberanía y derechos fundamentales.

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