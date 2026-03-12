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Sumar dice que negocia con el PSOE aprobar cuanto antes un decreto anticrisis y quiere incluir prórroga de alquileres

El ministro Ernest Urtasun confirma conversaciones avanzadas con el partido socialista para implementar medidas de emergencia, recalca la importancia de incluir la protección de arrendamientos y rechaza cualquier rebaja fiscal que beneficie a grandes corporaciones

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El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, remarcó la prioridad de incluir la prórroga de contratos de alquiler en el paquete de medidas que negocia su formación con el PSOE, y descartó cualquier rebaja fiscal dirigida a grandes empresas. Según publicó el medio, Urtasun subrayó que la protección de la vivienda resulta esencial dentro del futuro decreto anticrisis, una propuesta que busca responder a la crisis desatada a raíz de la guerra de Irán.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Sumar y el PSOE mantienen conversaciones avanzadas para aprobar próximamente, en el Consejo de Ministros previsto para este martes, un nuevo decreto enfocado en medidas económicas y sociales que minimizarían el impacto del conflicto internacional sobre la ciudadanía en España. El objetivo de la iniciativa, según indicó Urtasun ante la prensa tras recorrer la exposición ‘Museo La Cañada’, implica dar una respuesta rápida y efectiva ante las consecuencias socioeconómicas derivadas de la guerra.

Urtasun sostuvo durante sus declaraciones que “necesitamos dar una respuesta a la ciudadanía. Ya hemos dicho que no vamos a permitir que ningún bolsillo de nuestros ciudadanos se vea afectado por las consecuencias de la guerra”. En ese contexto, reclamó al PSOE que la cuestión de la vivienda no quede excluida del debate, al considerar la renovación de contratos de alquiler como una medida fundamental. Además, insistió en pedir al partido socialista que garantice la presencia de este asunto en la negociación del decreto.

La formación Sumar ha expresado que no aceptará que el decreto incluya reducciones de impuestos para las grandes compañías. Urtasun enfatizó que estas empresas ya disponen de márgenes de beneficio elevados, por lo cual no contemplan bonificaciones fiscales dirigidas a ellas en el paquete de medidas propuestas para afrontar la actual coyuntura. El portavoz criticó además la postura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, por su insistencia en considerar la rebaja de tributos como la única solución ante la crisis económica, según detalló el medio.

Durante su intervención, Urtasun reiteró que la vivienda constituye un elemento central para Sumar en las negociaciones, sosteniendo que la prórroga de los contratos debe aparecer entre las prioridades incluidas en el futuro decreto. De acuerdo con el propio ministro, este tipo de medidas busca prevenir que la población española afronte dificultades económicas adicionales producto del actual conflicto internacional.

Sumar ha manifestado que la aprobación del decreto debe efectuarse “lo antes posible”, insistiendo en la urgencia de aprobar las medidas antes que los efectos adversos se trasladen íntegramente al conjunto de los ciudadanos. Según consignó el medio, tanto la protección de la vivienda como la negativa a rebajas fiscales a las grandes empresas forman parte de las demandas que Sumar presenta en el diálogo abierto con el PSOE.

La exposición de Urtasun sobre las demandas de Sumar se produjo tras finalizar su visita a un acto cultural, lo que subrayó el carácter público y directo de sus peticiones. Las propuestas reflejan la intención de Sumar de condicionar su apoyo al futuro decreto a la inclusión de mecanismos que salvaguarden la situación de los inquilinos en un escenario marcado por incertidumbre económica.

En síntesis, el paquete de medidas que negocian Sumar y el PSOE se perfila como una respuesta a la situación generada por la guerra en Irán, incluyendo acciones específicas como la extensión de contratos de alquiler y el rechazo a incentivos fiscales para grandes empresas, según reportó el medio. El desarrollo de la negociación y la aprobación del decreto se sitúan como temas clave en la agenda política a corto plazo.

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