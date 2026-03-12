Martínez Alpañez, nuevo portavoz de Vox en Parlamento de Murcia, tras destitucion Antelo

Cartagena, 12 mar (EFE).- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia ha acordado este jueves admitir la petición de Vox de designar como nuevo portavoz parlamentario al hasta ahora viceportavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, en sustitución de José Ángel Antelo, destituido recientemente como dirigente regional del partido.

Según han informado fuentes de la Cámara, acompañarán al nuevo portavoz en su labor los diputados María José Ruiz y Alberto Garre, quienes han sido nombrados viceportavoces del grupo parlamentario Vox.

La primera intervención de Martínez Alpañez como portavoz de Vox en el parlamento murciano ha sido esta misma mañana, durante el Pleno de control al presidente regional, Fernando López Miras.

Su antecesor, José Ángel Antelo, es desde el pasado lunes diputado del grupo Mixto, del que también forman parte la diputada de Podemos María Marín, quien ejerce de portavoz, y el diputado de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos.

El grupo Mixto tiene hasta el 18 de marzo para presentar un nuevo reglamento de funcionamiento interno que deberá, entre otras cosas, organizar el reparto de tiempos de debate y la representación en las distintas comisiones de la cámara. EFE

cgv/or/jlg