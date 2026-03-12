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Italia apabulla a Puerto Rico en jornada de palizas de Estados Unidos y España

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San Juan, 11 mar (EFE).- Costanza Verona anotó 16 puntos e Italia apabulló este miércoles a Puerto Rico por 78-41, en el día inicial del Premundial de Baloncesto Femenino, en cuya jornada triunfaron con sendas palizas Estados Unidos, los número uno del mundo, y España.

Italia, la decimocuarta selección del ranking, dominó en su cancha a Puerto Rico, la decimotercera, de principio a fin en el estreno de la competencia que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

En el primer periodo, la escuadra italiana estableció su dominio ofensivo en la zona de la pintura, lo que las llevó a tomar una ventaja de 11 (17-6) restando 4:07.

Sin embargo, la plantilla puertorriqueña, dirigida por Jerry Batista, logró acortar la ventaja a seis tantos (19-13) quedando 2:33 del periodo inicial.

Las italianas, no obstante, reaccionaron, y con un triple de Sara Madera, como parte de un avance de 9-1 al concluir el tiempo, cerraron el primer periodo 28-14.

El segundo cuarto tuvo de guía ofensivo a Italia a Costanza Verona.

La delantera fuerte acertó 12 de sus 16 puntos en el segundo periodo.

Además del dominio de Verona, el juego ofensivo de las italianas se distribuyó con excelencia en todas partes de la cancha hasta llevarse la primera parte 45-24.

La azzurris continuaron en el tercer periodo sin misericordia ante las puertorriqueñas.

Dos triples seguidos de Laura Spreafico y un canasto de campo de Cecilia Zandalasini, abrió la ventaja italiana a 29 (53-24), provocando que Batista pidiera tiempo restando 8:05 e intentar reagrupar a su equipo.

El tiempo, sin embargo, pareció que tampoco funcionó, pues las italianas siguieron dominando ese tercer periodo hasta acabarlo a su favor con ventaja de 28, 61-33.

En el cuarto y último periodo, las italianas prosiguieron esforzándose en todas las áreas del juego y con un par de triples y otro canasto de campo, lograron su mayor ventaja de 37 en lo que fue el marcador final, 78-41.

Previo al desafío Italia-Puerto Rico, Estados Unidos aplastó 110-46 Senegal, y España, guiada por 20 tantos de Megan Gustafson, apabulló a Nueva Zelanda, 99-50, en la apertura de la competencia.

El torneo proseguirá mañana, jueves, con partidos de Italia ante Nueva Zelanda a las 17.00 (21.00 GMT) y Puerto Rico hará lo propio contra Estados Unidos en el cierre de jornada a las 20.00 (00.00 GMT).

La jornada iniciará con el encuentro entre Senegal y España a las 14.00 (18.00 GMT).

El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

- Formaciones:

78.Italia (28+17+16+17): Jasmine Keys (7), Francesca Pasa (2), Constanza Verona (16), Cecilia Zandalisini (10), Francesca Pan (4), Lorena Cubaj (5), Sara Madera (13), Mariella Santucci (0), Martina Fassina (2), Oibis Andre (8), Laura Speafrico (11), Martina Kacerik (0). Seleccionador: Andrea Capobianco.

41.Puerto Rico (14+10+9+8): Tayra Meléndez (0), Brianna Jones (5), Nina De León (1), Pamela Rosado (2), Zaida González (8), Sofía Roma (0), Arelia Guirantes (2), Trinity San Antonio (1), Kaelynn Satterfield (2), India Pagán (5), Imani McGee-Stafford (7), Jacqueline Benítez (8). Seleccionador: Jerry Batista.

Árbitros: Alan Dos Sants (BRA), Cisil Güngör (TUR) y Jian Sun (CHN). EFE

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