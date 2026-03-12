Gritos de "asesinos" a la llegada a Hornachos de detenidos por desaparición de Francisca

Hornachos (Badajoz), 12 mar (EFE).- Con gritos de "asesinos, asesinos" han sido recibidos esta mañana los dos hermanos detenidos por la desaparición en 2017 de su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), donde han llegado tras pasar la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra.

Sobre las 9:20 horas han llegado a la localidad en dos todoterrenos de la Guardia Civil, que durante este jornada continúa con los registros de sus propiedades, acompañados de otros dos vehículos de la Policía Científica.

Ambos han sido recibidos por los vecinos que se congregaban en la zona al grito de "asesinos, asesinos", quienes también les han recriminado que hace dos días afirmaran a los medios de comunicación desplazados a la localidad que eran "inocentes y cabezas de turco".

Media hora después, los dos hermanos han salido de su vivienda en dirección a una finca de su propiedad para continuar con otros registros, momento en el que uno de los hijos de Francisca Cadena ha golpeado los cristales de los vehículos en los que era trasladados.

En las inmediaciones de la calle, que permanece cortada por la Guardia Civil, están apostados numerosos medios de comunicación y algunos vecinos y, un poco más alejados, los familiares de Francisca, entre ellos su marido y sus hijos, en una situación de calma tensa a la espera de recibir nueva información de las labores que desarrolla la Guardia Civil.

Los dos detenidos han pasado la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra, donde fueron trasladados de madrugada, y están a la espera de pasar a disposición judicial.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades del instituto armado, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participaron este miércoles en el registro de su vivienda, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia, y en la que hallaron restos óseos que pueden ser compatibles con los de la desaparecida. EFE

