El Gobierno presenta una exposición sobre los republicanos españoles que liberaron París en 1944

La exposición 'Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia' propone un recorrido en Madrid por la historia de los republicanos españoles que participaron en la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial, en especial de los combatientes de 'La Nueve', una compañía integrada mayoritariamente por exiliados de España dentro de la segunda División Blindada francesa.

Comisariada por el historiador Diego Gaspar Celaya, la muestra llega a los jardines del Campo del Moro de la capital como una ruta cronológica por la participación de los españoles en la resistencia europea, desde el exilio tras la Guerra Civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

El proyecto reúne fotografías históricas, recursos audiovisuales y material documental que permiten reconstruir la trayectoria de estos combatientes y recordar a los exiliados españoles que continuaron la lucha contra el fascismo en Europa tras abandonar España.

La exposición se estructura en nueve bloques temáticos ordenados cronológicamente, que reconstruyen la historia social de la compañía y contextualizan su participación en la liberación de París el 24 de agosto de 1944.

Asimismo, el recorrido se presenta a través de diez paneles expositivos con forma de libro, instalados a lo largo del paseo del Campo del Moro, que combinan imágenes históricas y textos explicativos en castellano, francés e inglés.

Durante la presentación han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra francesa delegada ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, Alice Rufo, quienes han destacado el valor de la memoria democrática compartida entre España y Francia.

TORRES: "EJEMPLO DE DEFENSA DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS"

Desde aquí, el ministro ha definido la historia de los combatientes españoles como "un ejemplo de defensa de los valores democráticos". Según ha señalado, la historia de los 181 españoles que integraron 'La Nueve' encarna "la esencia de lo que significa ser demócrata".

El titular de Memoria Democrática ha defendido además que la exposición constituye un "ejercicio de gratitud" hacia quienes lucharon contra el fascismo y, al mismo tiempo, "un homenaje a la paz y a la libertad".

En este sentido, ha advertido de que, en un contexto internacional en el que --según ha indicado-- "parecen haberse debilitado algunos de los principios del derecho internacional y los valores surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, resulta relevante conocer lo ocurrido el 24 de agosto de 1944".

Para Torres, aquella gesta supuso también la entrada de España en los anales de la memoria democrática europea y reforzó los vínculos entre España y Francia, países que comparten los valores de "libertad, igualdad y fraternidad".

En esta línea, el ministro ha recordado que el Gobierno declaró el 25 de agosto de 2025 el Jardín de La Nueve en París como Lugar de Memoria Democrática, en reconocimiento al papel de estos combatientes.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a preservar estos valores para las generaciones futuras y ha advertido de que la convivencia democrática puede quebrarse con rapidez si no se protegen sus principios.

"Que sean conscientes los jovenes del tesoro que tienen. Que significa que ustedes puedan votar en libertad que puedan expresarse como quieran y que puedan pensar como quieran pensar", ha reiterado el ministro.

"SOLIDEZ Y VÍNCULO HISTÓRICO" ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Por su parte, Rufo ha destacado que la exposición simboliza la memoria europea compartida entre ambos países, la "solidez" de esta relación y el "vínculo" histórico que une a España y Francia en la lucha contra el fascismo.

En este marco, ha recordado que los soldados de 'La Nueve' bautizaron sus vehículos con nombres de batallas de la Guerra Civil española como Guadalajara, Teruel, Guernica o Ebro, en memoria de los combates librados durante el conflicto.

La representante francesa ha rememorado las palabras del poeta Louis Aragon, que describió a los resistentes extranjeros como "extranjeros y, sin embargo, hermanos", una expresión que --según ha señalado-- "refleja el lugar que ocupan hoy los hombres de 'La Nueve' en la memoria francesa".

UNA NUEVA MIRADA HISTÓRICA SOBRE 'LA NUEVE'

Por otro lado, el comisario de la exposición ha explicado que el objetivo del proyecto es ofrecer "una mirada rigurosa" sobre la historia de 'La Nueve' y sobre la participación española en la resistencia europea.

Según ha señalado, la exposición pretende aportar una visión basada en la investigación histórica en un contexto en el que "el pasado suele ser objeto de disputas y reinterpretaciones".

"Existe una confrontación constante entre el trabajo de los historiadores y los relatos simplificados o ideologizados de la historia, que a menudo recurren al recuerdo selectivo, el olvido o incluso la distorsión de los hechos", ha adevertido.

Por ello, el comisario ha subrayado que la exposición pretende ofrecer una nueva mirada sobre la historia de esta compañía, "libre de prejuicios y basada en el rigor histórico".

Asimismo, ha recordado que por esta compañía llegaron a pasar casi 350 hombres de 13 nacionalidades diferentes, aunque la presencia española fue mayoritaria, lo que convierte a 'La Nueve' en un símbolo de la participación del exilio republicano en la liberación de Europa.

Gaspár ha destacado además que el recorrido expositivo muestra cómo la propia evolución de la compañía estuvo marcada por el desarrollo de la guerra, que fue transformando su composición y su papel en el conflicto. En este contexto, ha insistido en la importancia de "recuperar la memoria de los hombres y mujeres que lucharon y murieron por la libertad de Europa".

COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Tras la inauguración, Torres y Rufo han firmado un memorando de cooperación destinado a reforzar la investigación y la difusión de la memoria común europea vinculada a la participación de españoles en las fuerzas de liberación durante la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo busca fomentar el intercambio de información y el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos como la investigación académica, la difusión de la memoria democrática, la promoción de los derechos humanos y el impulso de una cultura de paz.

La exposición comenzó a prepararse en febrero de 2024, durante un viaje oficial del ministro Torres a París coincidiendo con los actos del 80 aniversario de la liberación de la capital francesa, momento en el que se anunció la cesión temporal a España del blindado semioruga utilizado por los combatientes españoles.