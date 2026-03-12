Declaran tres jóvenes que denunciaron al actor Juan Codina por presunta agresión sexual

Madrid, 12 mar (EFE).- Un juez madrileño tiene previsto tomar declaración este jueves a tres jóvenes que denunciaron al actor Juan Codina por presuntas agresiones sexuales cuando eran alumnos de la escuela de teatro que aquel dirigía en Madrid.

Según ha informado la defensa del actor, la titular del juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha citado a los tres denunciantes en la causa que abrió el pasado mes de noviembre, tras la detención de Codina por una denuncia interpuesta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid.

La jueza apreció en ese momento "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", consideró a Codina investigado por agresiones sexuales y citó a los tres denunciantes para este jueves, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

El caso saltó a la luz en noviembre de 2024, cuando Miranda Yorch, una exalumna del centro 'Estudio Juan Codina' denunció en redes sociales que el conocido actor, fundador de la escuela y profesor en la misma, la había violado.

La dirección de la escuela despidió a Codina inmediatamente, según informó en un comunicado.

Esa agresión sexual habría ocurrido en el curso 2019-2020 cuando Yorch era alumna del centro y tenía 19 años. En el año 2021 acabó su formación en el citado estudio.

Tras esa denuncia se han interpuesto otras dos y todas las ha aunado el juzgado de instrucción número 20, detallan fuentes jurídicas. EFE