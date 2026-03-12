Espana agencias

0-0. Inter Miami deja la tarea por hacer contra el Nashville en 'Concachampions'

Washington, 11 mar (EFE).- Nashville e Inter Miami empataron este miércoles sin goles en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, dejando todo abierto para la vuelta la próxima semana en Fort Lauderdale.

Los locales dispusieron de más ocasiones (15 disparos, 5 de ellos a puerta), pero chocaron una y otra vez con Dayne St. Clair, en una noche frustrante en Nashville.

Lionel Messi tuvo una de las pocas oportunidades del Inter Miami, en un disparo al inicio de la segunda parte tras cruzar medio campo a la carrera, pero despejó Brian Schwake.

Los dos equipos se medirán de nuevo el próximo miércoles en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en el que será la despedida del Inter Miami del que ha sido su hogar desde su fundación.

El vigente campeón de la MLS inaugurará este próximo 4 de abril su nuevo estadio en Miami, en el que podría disputar los cuartos de final en caso de una hipotética clasificación.

La Copa de Campeones de la Concacaf es el principal objetivo del Inter Miami este 2026, después de haberse quedado a las puertas de la final la temporada pasada, eliminados a manos del Vancouver en semifinales.

Su hipotético rival en cuartos de final saldrá de la eliminatoria entre el Philadelphia y el América, que dominan las 'Águilas' tras ganar este martes por 0-1 el partido de ida en Estados Unidos. EFE

