Zapatero carga contra PP y Vox: "¡Qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y Trump!"

Al abordar el desafío demográfico que enfrenta Castilla y León, José Luis Rodríguez Zapatero enfatizó la contribución de la inmigración al crecimiento de la población en la región y subrayó la necesidad de considerar a quienes llegan del extranjero como factor clave en la lucha contra la despoblación. Según detalló el medio El País, el expresidente del Gobierno centró su intervención en un mitin en Segovia en criticar a los partidos Partido Popular (PP) y Vox por sus políticas y discursos sobre inmigración, al tiempo que defendió la importancia de acoger y garantizar derechos a quienes buscan nuevas oportunidades en España.

De acuerdo con lo publicado por El País, Zapatero participó este miércoles en un acto realizado en el restaurante Zibá de la ciudad de Segovia, junto a unos 650 asistentes entre simpatizantes, militantes y representantes del Partido Socialista. Durante su discurso, Zapatero censuró lo que describió como una diferencia de actitud por parte de PP y Vox al tratar la inmigración en comparación con su postura hacia líderes internacionales como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el expresidente estadounidense Donald Trump, especialmente respecto a sus posiciones en torno al conflicto en Irán. "¡Qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y Trump!", expresó Zapatero, según recogió El País.

El exjefe del Ejecutivo también señaló que la cuestión migratoria constituye un asunto "decisivo" para el país, al destacar que España se ha convertido en una nación "próspera" gracias a la llegada de personas migrantes. A lo largo de su intervención, cuestionó los valores de quienes promueven discursos críticos hacia la inmigración. "¿Qué valores tienen estos políticos que hablan así de los inmigrantes?", preguntó Zapatero, de acuerdo con El País. Además, recordó que en la España que evocan los sectores conservadores también hubo ciudadanos extranjeros, y manifestó su rechazo a la idea de privar de derechos a las personas que buscan integrarse en el país.

El medio El País difundió las declaraciones del expresidente en las que evocó la historia de los españoles que emigraron en el pasado a países como Argentina, Francia o Suiza, defendiendo que merecían un trato "digno y con derechos". Reforzó la idea de que el trato a los trabajadores migrantes en la actualidad debería basarse en las mismas condiciones que los españoles hubieran deseado para sus compatriotas en el extranjero. "Tenemos que tratar aquí a las personas que vienen a trabajar con nosotros como nosotros queríamos que trataran a los compatriotas que se fueron al exterior", afirmó Rodríguez Zapatero, según consignó El País.

Durante el encuentro político, Zapatero advirtió sobre los riesgos de utilizar la esperanza y el afán de superación de los inmigrantes como herramientas en discursos que asoció a mensajes de odio. Según El País, consideró lamentable que se instrumentalice la figura del migrante para fines políticos. Además, insistió en que, en territorios como Castilla y León, los datos demográficos muestran que el ligero incremento de la población se debe esencialmente a la llegada de inmigrantes. Bajo esa premisa, se preguntó sobre la negativa de los dirigentes de PP y Vox a reconocer el valor de estas personas y la importancia de garantizar su respeto y sus derechos.

El expresidente también dedicó parte de su intervención a la cuestión de las regularizaciones administrativas de población migrante en España. Según recordó durante su discurso, durante su gobierno se legalizó la situación de cerca de 140.000 empleadas del hogar, quienes representaban casi el 95% del total regularizado y que, previamente, se encontraban trabajando sin derechos laborales ni cotización a la Seguridad Social. Detalló que este colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, desempeñaba funciones en el ámbito doméstico y, tras el proceso de regularización, vio reconocidos sus derechos laborales.

Según destacó El País, Rodríguez Zapatero reivindicó que este tipo de políticas de regularización significan un avance para la sociedad al garantizar derechos fundamentales a quienes contribuyen en sectores esenciales para la economía doméstica española. Además, puso énfasis en la necesidad de rechazar prácticas que priven de derechos o que invisibilicen el aporte de los inmigrantes, como, según sus palabras, sucede cuando se recurre a discursos dirigidos a la base electoral de los sectores conservadores.

La presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, acompañó el acto en el que Zapatero apeló a la responsabilidad de los partidos políticos frente al fenómeno migratorio. El exmandatario remarcó que la prosperidad y la calidad democrática del país dependen en buena medida de la forma en que se acoge y se integra a quienes llegan buscando nuevas oportunidades. El acto en Segovia se enmarca en el contexto de la campaña socialista en la región, en la que el respaldo a las políticas de integración migratoria figura entre los ejes del discurso político, conforme reportó El País.