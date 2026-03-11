Yulimar Rojas: "Siento que estoy renacida, convertida en puro fuego y potencia"

Espana agencias

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- La venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo al aire libre, regresa cuatro años después a unos Mundiales de pista cubierta en Torun (Polonia) con el objetivo de volver a colgarse un oro bajo techo, tras una "etapa difícil" marcada por las lesiones, en la que su "espíritu luchador prevalece".

Dos años después de su última competición, desde que ganó la Liga Diamante en Eugene 2023, y año y medio después de su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, el 10 de abril de 2024, Yulimar Rojas regresó a la competición en septiembre de 2025 con un bronce en los Mundiales de Tokio.

El metal no la dejó satisfecha, es la reina del triple salto y solo las lesiones la apartaron de poder lucir su corona por el mundo para seguir acumulando éxitos. Su próximo e inminente objetivo son los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) que se celebran del 20 al 22 de marzo.

"Más que ansiosa estoy feliz de afrontar otro campeonato más, uno muy especial ya que es mi regreso a los Mundiales de pista cubierta. Me ilusiona el hecho de regresar a la pista y mostrar lo que valgo y lo que he trabajado. Más allá de eso quiero disfrutar y seguir dando ejemplo de superación, de trabajo, de mucha constancia y mucha disciplina para regresar nuevamente", declaró Yulimar en una videollamada con un reducido grupo de periodistas internacionales, entre ellos EFE.

"En verdad ha sido un tiempo bastante largo, un tiempo de espera muy ansiado, pero a todo el que cree y trabaja duro por lo que sea le llega el momento. Creo que es mi momento de volver a la competencia, demostrar quién soy, lo que soy y lo que de verdad estoy dispuesta a hacer", señaló.

"Todo este tiempo ha creado en mí un espíritu más fuerte de victoria. Me ha hecho disfrutar aún más por lo que trabajo, lucho cada día y amo hacer por el deporte, que es saltar y vibrar cada vez que llego a una gran competencia. Es un reto importante estar en Torun y he esperado mucho para esto. Estoy deseando volver y demostrar lo que sé hacer", apuntó.

Este año solo ha competido una vez. Fue el pasado 14 de febrero, en la ciudad española de Valencia, dónde ganó un mitin de pista cubierta con una marca de 14,95 metros.

"Yulimar nunca se ha acabado. Mi objetivo nunca ha parado. Vengo de pasar una etapa de mi vida bastante complicada, que es recuperarme de una lesión. Mi objetivo siempre ha estado muy claro y a pesar de que he tenido un parón bastante largo, sigue estando la Yulimar rojas ambiciosa, que a pesar de cualquier circunstancia puede salir a flote y demostrar lo que está en sus piernas y lo que vale", manifestó.

"Me he caracterizado por no rendirme ante nada y demostrar que a pesar de lo que nos pase esto es un impulso para luchar por los deseos que tengo en la vida. El deporte para mi lo es todo. A pesar de que mi carrera haya tomado un camino diferente siempre he dejado bien claro que el espíritu luchador prevalece y las ganas de volver siempre han estado", dijo.

"Estoy dispuesta a ser regular en los quince metros porque una rotura del tendón de Aquiles te impulsa, no te frena", opinó la plusmarquista mundial de triple salto, que posee una marca de 15,74 metros desde el 20 de marzo de 2022 en Belgrado.

La delicada situación política que se vive en Venezuela desde hace unos meses no ha sido foco de distracción para la atleta caraqueña, centrada en poder regresar por todo lo alto en Polonia.

"Mi misión siempre ha estado en lo mismo. Mi país ha estado pasando por situaciones irregulares y bastante difíciles, pero desde mi punto de vista he intentado sostener lo que estaba pasando con más trabajo, enfoque y motivación a lo que viene. Mi objetivo ha estado claro desde el primer momento que me lesioné", comentó.

"Yo sabía que iba a tener una segunda oportunidad y una revancha por lo que me había pasado. La tuve en Tokio, me quedé con la espina del oro y en Torun siento que estoy más preparada. El año de transición ha terminado y esta comenzando el año de los frutos del esfuerzo y trabajo duro. Esto me motiva, a pesar de lo que pasa en el país. Los venezolanos nos podemos impulsar y el deporte puede dar alegrías y dejar sonrisas en los corazones y en los rostros de quienes no las tienen", dijo.

"La época de mi país es bastante complicada pero aquí esta una luchadora incansable que siempre ha intentado dejar al país en alto. Torun es una oportunidad para eso para demostrar que los sueños pueden hacerse realidad", declaró.

Yulimar Rojas pertenece al grupo de trabajo que el cubano Iván Pedroso tiene en la localidad española de Guadalajara, a escasos 50 kilómetros de Madrid. Allí, hasta hace poco, compartía equipo con Jordan Díaz, que se marcha a Estados Unidos a iniciar nueva etapa deportiva.

"No lo esperábamos. Ha tenido una carrera bastante irregular con las lesiones y no han dejado que pueda exprimir el potencial que tiene. Estábamos esperándolo, cerró su participación en invierno y, tras lo que pasó en Lievin (no compitió por lesión de última hora), no supimos mas de él y nos enteramos por las redes y los medios de su marcha", desveló.

"No hemos podido tener una reunión de grupo, amigos o familia para despedirlo y desearle lo mejor. No ha sido de la mejor forma el que se tuviera que ir. Aun así, a pesar de que esté en otro grupo, le desearemos lo mejor", dijo Yulimar, que reconoció que al igual que Jordan, ella también ha pasado por momentos malos y ha sido ayudada por su grupo de confianza.

"Tengo al mejor psicólogo, que es Iván Pedroso, y a las mejores personas de manager, pareja o familia. Gente que han hecho que me lo pueda creer y pueda volver a ser la misma, salir de una lesión y convertirlo en positivismo, motivación y anhelo. Ahora me siento más fuerte, física y mentalmente. Siento que soy una Yulimar renacida de las cenizas, desde lo mas abajo, convertida en puro fuego y pura potencia", concluyó. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 55017866473)

EFE

