Spanoulis deja de ser entrenador del Mónaco

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El AS Mónaco, equipo que compite actualmente en la Euroliga, anunció este miércoles la salida, de mutuo acuerdo, del hasta ahora entrenador, la leyenda griega Vassilis Spanoulis.

El conjunto monegasco ya fue castigado el pasado mes de febrero con una sanción económica de 300.000 por el impago de salarios a jugadores y trabajadores y una restricción para nuevos fichajes. Algunos de ellos, como su estrella, el estadounidense Mike James, se quejó a través de sus redes sociales de la actual situación en el equipo.

"Su compromiso con el equipo y los valores del club permanecerá como un recuerdo imborrable en la historia del Mónaco", indicó el club en un comunicado.

Después de un buen comienzo en la competición europea, el Mónaco es actualmente noveno, en puestos de 'play-in', con 16 victorias y 14 derrotas.

"El AS Monaco Basket agradece su trabajo y la actitud positiva que compartió con los jugadores, el personal y la afición. Vassilis siempre será bienvenido en la familia Roca Team. El club le desea mucho éxito en su futura carrera", continuó.

Spanoulis llegó al Principado en noviembre de 2024 en sustitución del serbio Sasa Obradovic y consiguió la medalla de bronce como seleccionador de Grecia en el pasado Eurobasket de 2025.

En esta línea, Oleksiy Yefimov, director general del Mónaco, también quiso agradecer personalmente el desempeño del heleno, al que consideró como un "verdadero líder".

"Vassilis llevó al Mónaco a su primera final de la Euroliga en Abu Dabi. Ayudó al club a ganar su primera Supercopa de Francia y a conquistar la Copa de Líderes por primera vez en ocho años", indicó.

"Ojalá hubiéramos logrado aún más juntos, pero a veces las circunstancias te obligan a tomar decisiones difíciles y dolorosas . Estoy seguro de que Vassilis se va de Mónaco con muchos recuerdos positivos y, sobre todo, con el respeto de todos los que trabajaron con él y de toda la afición del Roca Team", finalizó. EFE

