Sánchez anuncia el lanzamiento de "Hodio", una herramienta para rastrear el odio en redes

Madrid, 11 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de 'Hodio', una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Esta herramienta permitirá medir la evolución y el impacto de los discursos de odio en redes y la amplificación de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales. EFE

