Espana agencias

Sánchez anuncia el lanzamiento de "Hodio", una herramienta para rastrear el odio en redes

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de 'Hodio', una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Esta herramienta permitirá medir la evolución y el impacto de los discursos de odio en redes y la amplificación de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales. EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'The Romantic' de Bruno Mars se queda sin el número 1 en España

Infobae

Melilla niega que la aduana comercial con Marruecos esté abierta como asegura Exteriores

Infobae

Un año de cárcel por apropiarse de 190.000 euros de un matrimonio mayor al que cuidaba

Infobae

Junts presenta un plan fiscal que incluye subir pensiones y salario mínimo por autonomías

Infobae

Sánchez recuerda a las víctimas del 11-M y llama a "combatir el odio" para honrar su memoria

Sánchez recuerda a las víctimas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe a la mocromafia en

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil

Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si te

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”