Espana agencias

Inditex gana 6.220 millones en 2025, un 6 % más, y encadena su cuarto año de récord

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).- Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6 % interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord.

Las ventas se incrementaron un 3,2 %, para llegar a 39.864 millones, una cifra que nunca antes había alcanzado, pero, al igual que el año pasado, ha sufrido una desaceleración en el ritmo de incremento respecto al ejercicio precedente, según los datos que ha enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025 y se mantuvo "muy activo" en proyectos de optimización de tiendas, con 190 aperturas, 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones. Al cierre del ejercicio 2025 operaba 5.460 tiendas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Víctima de agresión homófoba de Basauri dice que le patearon hasta quedar inconsciente y le gritaban "puto maricón"

Once personas, juzgadas en Bizkaia desde este lunes, enfrentan cargos por supuesta agresión motivada por odio tras un hecho ocurrido en 2021 que dejó a un joven con graves lesiones físicas y secuelas psicológicas, según su testimonio

Víctima de agresión homófoba de

Decretada la prisión provisional por asesinato para la mujer detenida por la muerte de su bebé en Gran Canaria

El tribunal determinó el ingreso en la cárcel a la sospechosa, tras vincularla con la muerte de su hija menor. Fuentes judiciales precisan que la investigación continúa mientras se esclarecen las circunstancias y los motivos del suceso

Decretada la prisión provisional por

Comienza la demolición de las ruinas del hotel Gran Prior, en las Lagunas de Ruidera

Infobae

Los Mossos desarticulan una banda vinculada a la Camorra y decomisan 300 kilos de cocaína

Infobae

El Badalona Women se conjura para "hacer historia" en la semifinal ante el Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”