Inditex gana 6.220 millones en 2025, un 6 % más, y encadena su cuarto año de récord

Madrid, 10 mar (EFE).- Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6 % interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord.

Las ventas se incrementaron un 3,2 %, para llegar a 39.864 millones, una cifra que nunca antes había alcanzado, pero, al igual que el año pasado, ha sufrido una desaceleración en el ritmo de incremento respecto al ejercicio precedente, según los datos que ha enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025 y se mantuvo "muy activo" en proyectos de optimización de tiendas, con 190 aperturas, 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones. Al cierre del ejercicio 2025 operaba 5.460 tiendas. EFE