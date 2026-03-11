Espana agencias

El argentino Lucas Beltrán vuelve con el grupo a tres días del Valencia-Oviedo

Paterna (Valencia), 11 mar (EFE).- El delantero argentino Lucas Beltrán volvió a trabajar con el resto de sus compañeros, a tres días de la disputa del Valencia-Oviedo, después de estar fuera de la dinámica grupal de los valencianistas en los tres últimos partidos por unas molestias en el tendón rotuliano.

Beltrán se ejercitó con balón en la jornada libre del equipo del martes y fue la novedad este miércoles en la vuelta al trabajo de la plantilla. El delantero se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión.

Las molestias del argentino han mejorado, según fuentes oficiales del club, e incluso podría entrar en la convocatoria para el partido de este sábado si sus buenas sensaciones continúan.

A falta de dos sesiones más de trabajo, Beltrán seguirá probándose para ver si puede reaparecer después de perderse los partidos contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés por su dolencia en la rodilla. Mientras, el resto del grupo trabajó con normalidad.

El Valencia visitará este sábado a las 18:30 horas al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde no juega desde hace 25 años y donde solo ganó en siete de los 38 partidos ligueros disputados en la capital del Principado de Asturias. EFE

