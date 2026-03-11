Espana agencias

Condenados a más de tres años de cárcel tres acusados de cultivar más de 180.000 plantas de marihuana

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años y nueve de multa, más una multa de 16 millones de euros cada uno, a tres acusados de cultivar una plantación de marihuana, bajo la apariencia de legalidad como cáñamo industrial, en una finca de 20 hectáreas en Setenil de las Bodegas, donde la Guardia Civil halló entre 176.000 y 191.000 plantas de cannabis sativa sin recolectar y más de 9.000 kilos de sumidades floridas secas.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a octubre de 2019 cuando la Guardia Civil recupera 840 kilos de plantas de cannabis, con una concentración media de tetrahidrocannabinol (THC) de 14'94%, de una furgoneta que había tenido un accidente en el término municipal de Algodonales.

Esas plantas habían sido cultivadas en una finca en Setenil, realizado por dos de los acusados como empresarios y el tercero como técnico de las labores de cultivos, bajo cuya supervisión actuaban los operarios, ya que el objeto era la explotación de una plantación de cáñamo industrial.

Cabe recordar que en esas fechas para cultivar plantas de cannabis sativa con fines industriales, como la obtención de fibras textiles y semillas, no se requería una autorización previa siempre que se utilizasen semillas inscritas en el catálogo común de variedades de la Unión Europea, con un contenido menor al 0,2% del principio activo delta-9-THC. Sin embargo, el cultivo realizado por los acusados en esa finca "superaba ampliamente ese límite de concentración de THC", según quedó acreditado cuando fueron analizadas las muestras tomadas en ese cultivo.

La explotación tenía una extensión de 20 hectáreas y en el momento de la toma de las muestras había entre 176.000 y 191.000 plantas de cannabis sativa sin recolectar en dicha parcela, con un peso medio cada planta de unos 800 gramos. Además, la concentración media de THC en las plantas existentes era de al menos el 4'93%. Asimismo, había al menos 9.440 kilos de sumidades floridas secas con una concentración de THC superior al 0,3%. El precio de un kilogramo de marihuana en el mercado ilícito en esas fechas era de 1.495 euros.

Por todo ello, los tres acusados fueron condenados por la Audiencia Provincial a tres años y nueve meses de prisión y una multa de 16 millones de euros cada uno por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, que fue recurrida ante el TSJA, que lo ha desestimado y ratificado la sentencia de la Audiencia.

