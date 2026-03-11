Bolaños anuncia 200 nuevas plazas de fiscales dentro de la "macroconvocatoria" que ya incluye 500 para jueces

En los últimos 20 años, la oferta de nuevas plazas de fiscales en España no logró superar el centenar anual, según detalló el Ministerio de Justicia. Ahora, el Gobierno plantea modificar esa tendencia de forma relevante, ya que la presente convocatoria contará con 200 plazas adicionales para fiscales, que se adicionan a las 500 previamente anunciadas para jueces y magistrados. Esta decisión, calificada por el ministro Félix Bolaños como una "macroconvocatoria", marcará el proceso selectivo más grande desarrollado en la historia de la judicatura y el ministerio público en España, según informó Europa Press.

Durante una comparecencia celebrada este miércoles, Félix Bolaños, titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comunicó la iniciativa tras un encuentro con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la sede ministerial. Según publicó Europa Press, el ministro agradeció públicamente la disposición y el espíritu de diálogo de la fiscal general en la búsqueda de soluciones conjuntas para afrontar las necesidades crónicas de personal que afecta al funcionamiento de la justicia en el país. Bolaños explicó que la incorporación de las 200 plazas de fiscales responde a "una petición de la Fiscalía General del Estado" y confirmó que la aprobación de la oferta se llevará a cabo mediante un real decreto del Gobierno.

De acuerdo con los detalles difundidos por Europa Press, el titular de Justicia subrayó que este incremento representa "el mayor número de plazas nunca creado en un año para la carrera fiscal", puntualizando que históricamente nunca se había alcanzado esta cifra en un solo ejercicio. El propio ministro consideró que el proceso responde a una reivindicación prolongada tanto de la Fiscalía General como del conjunto de la carrera fiscal, la cual había señalado la falta de efectivos como una de las principales carencias en el sistema judicial español.

La macroconvocatoria presentada por Bolaños agrupa un total de 700 plazas. De ellas, 375 se destinarán a jueces por turno libre mediante oposición, mientras que otras 200 corresponderán a fiscales también bajo los mismos mecanismos de acceso. El proceso incluye, además, 125 plazas reservadas para juristas de reconocida trayectoria profesional con más de diez años de experiencia, quienes formarán parte del denominado cuarto turno.

El anuncio de Europa Press destaca que la decisión del Ministerio de Justicia llega después de un prolongado periodo en que las asociaciones profesionales y los órganos representativos de la judicatura y la fiscalía demandaron una dotación superior de personal para responder a la creciente carga de trabajo en los juzgados y tribunales. El ministro enfatizó que esta convocatoria busca solucionar parte de los déficit reconocidos internamente, señalando que con la medida se dará respuesta a una reclamación calificada de histórica desde los sectores afectados.

La tramitación del real decreto que habilitará la mayor oferta de plazas se realizará de forma inmediata, según enfatizó Bolaños en sus declaraciones facilitadas por Europa Press. El funcionario remarcó que el objetivo del Gobierno es afrontar con rapidez las necesidades identificadas por la Fiscalía General del Estado, dotando a la Carrera Fiscal y a la carrera judicial de los recursos humanos que requiere el sistema para garantizar el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Europa Press consigna que el plan contempla que los procesos de acceso para las plazas convocadas contemplarán las fórmulas habituales, es decir, el turno libre mediante oposición y el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio. Con ello, el Ministerio pretende no solo incrementar la plantilla de fiscales y jueces, sino también introducir nuevos perfiles especializados provenientes del ámbito jurídico, con experiencia contrastada, que puedan dar respuesta a los nuevos retos que afronta el sistema judicial español.

Durante la rueda de prensa, Bolaños reiteró el agradecimiento a Teresa Peramato por su participación en la definición de la medida, subrayando la relevancia de la cooperación institucional para implementar las demandas surgidas desde los órganos responsables de la fiscalía. El ministro resaltó que la ampliación de plazas apunta a mejorar indicadores de eficiencia y tiempos de respuesta en los diferentes estamentos judiciales.

El medio Europa Press señala que la cobertura de vacantes, mediante la aprobación de este real decreto, pretende incidir positivamente en la reducción de retrasos y favorecer el acceso ciudadano a la tutela judicial efectiva. Tanto la Fiscalía General del Estado como las principales asociaciones del sector manifestaron anteriormente que la falta de personal resultaba uno de los mayores impedimentos para el correcto desarrollo de los procedimientos en los órganos jurisdiccionales.

Según matizó Bolaños, el objetivo del Gobierno con esta "macroconvocatoria" es dar un paso relevante para resolver una problemática recurrente señalada por los responsables de la fiscalía y la judicatura, consolidando una estrategia de refuerzo para el sistema judicial. De acuerdo con Europa Press, la previsión ministerial contempla que la ejecución del proceso quede formalizada en los próximos meses tras la publicación del real decreto regulatorio, con lo cual se pondría en funcionamiento el mayor dispositivo de acceso en la historia reciente del ministerio público y el poder judicial español.