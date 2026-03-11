Abascal cree que a Feijóo "España le queda grande", duda de su liderazgo y de que CyL tenga autonomía para negociar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "España le queda grande", al tiempo que ha dudado de su liderazgo y le haya reprochado que lo que vale en Valencia "no lo permita en Extremadura o Aragón".

En una intervención en medios en Treviño (Burgos) durante un acto de partido encuadrado en las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, el líder de Vox ha respondido así al 'popular' que el martes aseguró que el término "patriota" le viene grande a Abascal por el "bloqueo" de las negociaciones en Extremadura y Aragón.

Abascal ha cuestionado el liderazgo de Feijóo al frente de un PP al recordar que expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy han pasado por actos de campaña de Castilla y León diciendo cosas "distintas" o que presidentes autonómicos como Rueda o Ayuso sean capaces de "decir una cosa y la contraria". "Por lo tanto, no sé si yo tengo el suficiente patriotismo, pero desde luego a mí me parece que al señor Feijóo España le queda grande", ha zanjado.

En este contexto ha situado también las declaraciones del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la autonomía de su partido de cara a futuras negociaciones después del domingo. "Vamos a ver lo que hace el PP", ha reiterado, para afear a la dirección de "Génova 13" por permitir en la Comunidad Valenciana lo que no permite en "Aragón y Extremadura". "Eso nos ha abocado a unas elecciones anticipadas. Por lo tanto, mi primera duda es si el señor Feijóo es el líder del Partido Popular", ha insistido.

Al hilo de estas palabras y centrado en posibles pactos en Castilla y León, ha mostrado su sorpresa porque a María Guardiola y Jorge Azcón "no les dejan negociar sin la vigilancia permanente de Génova 13, sin las zancadillas de Tellado", en alusión al secretario general del PP, y en mitad "de una guerra sucia contra Vox".

"Es verdaderamente difícil comprender qué es lo que va a hacer el Partido Popular. Porque hace cosas distintas en función del territorio, pero ellos sabrán lo que quieren. Nosotros lo que queremos es que se sienten en la mesa y hablar de medidas y medidas, de plazos y de plazos de cumplimiento y de garantías y garantías. Y nada más", ha finalizado.