Abascal asegura que las medidas de Díaz evidencian su "fanatismo ideológico" y le invita a irse a Cuba

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que medidas como el control de márgenes anunciadas hoy por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evidencia su "fanatismo ideológico" y le ha invitado a viajar a Cuba para que compruebe cómo les ha ido a los cubanos "durante décadas" con esas iniciativas.

En un acto de partido en Treviño (Burgos), el dirigente ha ironizado sobre la figura de la vicepresidenta segunda del Gobierno de la que ha señalado fue la líder, "parece que ya no lo va a volver a ser", del partido que montó Pedro Sánchez "para liquidar a sus anteriores socios", en referencia a Podemos.

"Pues lo que creo que podría hacer es, antes de que caiga Cuba, que parece que está a punto de caer, irse a Cuba porque allí lo del control de precios parece que les ha ido bastante bien durante décadas", ha argumentado para poner el foco en la pretensión de la ministra de "ensayar su fanatismo ideológico con medidas que han fracasado en todo el mundo y que han condenado a la pobreza a millones de personas".

"Es una auténtica catástrofe para España que esa señora esté en el Gobierno", ha finalizado.

