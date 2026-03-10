Espana agencias

Venezuela vence a Nicaragua 4-0 y se suma a República Dominicana en cuartos de final

Redacción Deportes, 9 mar (EFE).- Venezuela amplió su racha victoriosa en la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol al vencer este lunes por 4-0 a Nicaragua en su tercera presentación en el torneo, en un partido del Grupo D jugado en Miami (EE.UU.), lo que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final.

La novena venezolana deja su récord en 3-0 en la fase de grupos, lo mismo que República Dominicana, a la que se enfrentará el próximo miércoles.

En el duelo de este lunes que tuvo como escenario el estadio IoanDepot Park la actuación sobresaliente corrió por parte del venezolano Ronald Acuña Jr., quien dejó registros de 3-3 con un cuadrangular, 2 carreras anotadas y 2 impulsadas.

Su compañero Wilyer Abreu también se destacó al conectar un elevado de sacrificio que trajo la cuarta carrera de la selección ganadora.

Venezuela ya le ganó por paliza a Israel y derrotó con solidez a Países Bajos en sus pasadas presentaciones en la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Para Nicaragua ha sido todo lo opuesto ya que enlazó su cuarta derrota consecutiva en el certamen tras caer contra Israel, República Dominicana y Países Bajos.

La jornada del lunes en el Grupo D se inició con la estelar actuación de Fernando Tatis Jr., quien conectó un Grand Slam para que República Dominicana derrotara por 10-1 a Israel y se metiera en cuartos de final.

La novena quisqueyana, que dirige Albert Pujols, logró su tercer triunfo al hilo, aseguró su pase a la próxima fase y, de paso, le dio la mano a Venezuela, que sin jugar también avanzó.

Para definir el liderato del Grupo D y conocer a su rival en cuartos, Corea del Sur o Japón, dominicanos y venezolanos se verán las caras el miércoles en el partido estelar.

El jardinero Tatis Jr., con dos outs en la pizarra, bateó en la segunda entrada el jonrón con las bases llenas por el jardín izquierdo para que anotaran Carlos Santana, Oneil Cruz y Geraldo Perdomo para poner a su equipo 5-0 en el marcador.

Según dato de la MLB, el vuelacerca de Tatis Jr., que castigó un cambio de velocidad de 78.7 millas por hora del abridor zurdo de Israel Ryan Prager y que salió de su bate a 104.9 mph y recorrió una distancia de 400 pies, es el primer Grand Slam de República Dominicana en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Y como si lo hecho no fuera suficiente, Tatis Jr. después despachó un sencillo productor de dos carreras. EFE

