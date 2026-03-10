El Grupo Mixto del Congreso no se plantea ceder tiempos de intervención ni portavocías a Ortega Smith si Vox le echa

Los miembros del Grupo Mixto en el Congreso prevén que si Javier Ortega Smith, exdirigente de Vox, se integra a sus filas tras su expulsión del partido, recibirá el mismo trato que el exministro socialista José Luis Ábalos, quien pasó a formar parte de este grupo sin acceder a tiempos de intervención destacados, portavocías en comisiones ni cuota propia para la presentación de iniciativas. Según informó Europa Press, los integrantes de este grupo, que reúne a diputados de formaciones diversas, aún no han discutido el futuro de Ortega Smith ya que la expulsión formal del grupo parlamentario de Vox no se ha producido.

En este contexto, Europa Press detalló que la mayoría de los actuales miembros del Mixto se inclina por tomar como precedente el caso de Ábalos. El exministro socialista, tras su salida forzada del Grupo Socialista, únicamente pudo registrar preguntas escritas, derecho individual garantizado por el reglamento del Congreso, y se le permitió el acceso únicamente a la Comisión de Peticiones. A diferencia de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien se incorporó al Mixto tras abandonar voluntariamente el grupo de Sumar en julio de 2023, Ábalos no recibió cupo para iniciativas, ni se le otorgaron portavocías o reparto de tiempos en plenos y debates relevantes, como los que se mantienen con el presidente del Gobierno.

El Grupo Mixto está actualmente integrado por nueve representantes procedentes de cinco partidos: cuatro de Podemos, y uno de cada una de las siguientes formaciones: Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Compromís. De acuerdo con Europa Press, la entrada voluntaria al grupo, como sucedió con Micó, habilitó un reparto equitativo de tiempos e iniciativas y permitió su participación en las tareas ordinarias del Congreso. El trato dispensado a Ábalos marcó una diferencia, ya que sus compañeros del Mixto optaron por aplicarle el protocolo dado previamente a casos de diputados independientes, como fue el de Pablo Cambronero en la legislatura anterior, tras abandonar Ciudadanos. Esta equiparación remite a la figura de “diputado no adscrito”, existente en otras instituciones, pero sin regulación expresa en el Congreso de los Diputados.

En lo referente a recursos económicos y apoyo parlamentario, Europa Press reportó que el Grupo Mixto, como cada grupo parlamentario, cuenta con una subvención mensual fija de 30.346,72 euros, que se distribuye entre todos los integrantes. A esto se suma una asignación variable calculada a razón de 1.746,16 euros mensuales por cada escaño que ostenta el grupo. Si Ortega Smith se incorpora finalmente al Mixto, esta cuantía adicional, cercana a los 1.750 euros, corresponderá a su escaño y estará destinada exclusivamente a cubrir gastos vinculados a su actividad parlamentaria, entre los que figura la contratación de personal asistente.

El futuro de Ortega Smith en el Congreso depende de la formalización de su expulsión por parte de Vox, liderado por Santiago Abascal. Europa Press consignó que los integrantes del Mixto no convocarán reunión alguna hasta que este trámite sea oficializado, aunque su decisión definitiva tendrá que consensuarse una vez producida la incorporación. En todo caso, la mayoría del grupo ya señala su intención de mantener el criterio utilizado frente a situaciones similares recientes.

En lo relativo a la remuneración individual, Ortega Smith seguirá percibiendo prácticamente la misma cantidad que hasta el momento. Tras la retirada de todas sus portavocías en la actual legislatura por parte de Vox, su sueldo corresponde a la asignación constitucional básica, que asciende a 3.366,99 euros mensuales, más una indemnización de 1.032,38 euros, dirigida a los parlamentarios electos por Madrid para compensar gastos derivados de la actividad legislativa.

Europa Press señaló que la situación de Ortega Smith pone de manifiesto la ausencia de una figura reglamentaria para los diputados no adscritos en el Congreso de los Diputados, a diferencia de la existencia de esta figura en otras cámaras autonómicas y locales. Este vacío normativo limita el margen de maniobra para la asignación de funciones específicas y la participación activa de quienes, tras ser expulsados de sus grupos de origen por razones disciplinarias, se ven obligados a integrarse en el Mixto. Las decisiones adoptadas hasta ahora consolidan una práctica que distingue entre quienes llegan por ruptura con sus partidos y aquellos que lo hacen por voluntad propia, generando diferencias en los derechos funcionales dentro del grupo.