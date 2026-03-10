Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 10 de marzo (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes 10 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Turismo, Sociedad, Salud, Deportes y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 07.30 horas: En Madrid, Repsol celebra su Capital Markets Day, en el que presentará la actualización de su plan estratégico 2026-2028. A las 11.00 horas, el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ofrecerá por streaming una conferencia con analistas.

-- 09.00 horas: En Madrid, Deloitte organiza el 'II ESG Leaders' Summit, un encuentro en el ámbito de la sostenibilidad que, bajo el título 'Desbloqueando el potencial para liderar la transición energética y la reindustrialización europea', que reunirá al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, entre otros (C/ José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.30 horas: En Madrid, Reig Jofre presenta sus resultados de 2025 y sus perspectivas para este año. Bolsa de Madrid (Pl. Lealtad, 1).

-- 09.30 horas: En Madrid, el 'country manager' de ManpowerGroup España, Raúl Sánchez, ofrece un desayuno informativo para abordar las perspectivas del mercado laboral en 2026. Oficinas centrales ManpowerGroup (C/Isabel Colbrand, 22. Edif. B).

-- 10.00 horas: En Madrid, Banca March presenta sus resultados de 2025. Interviene el consejero delegado, José Luis Acea. Sede del banco (C/ Núñez de Balboa, 70).

-- 10.30 horas: En Madrid, Swisscanto celebra un 'workshop' sobre clases de activos de renta fija, en sus oficinas (C/ Jorge Juan 35).

-- 13.45 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el IV Congreso Ibérico de Fincas Rústicas 'CIFIR26', en la sede del Banco Santander.

TURISMO

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausura el acto 'Liderazgo en el turismo: transformando el sector', en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, Aldeas Infantiles SOS presenta el informe "Enredados con las pantallas. Guía práctica para acompañar a la infancia y la adolescencia en una convivencia digital responsable". Consejo General de la Psicología de España (C/ Conde Peñalver, 45, 3ª planta).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación Civismo entrega el XIII Premio Sociedad Civil a la periodista Ketty Garat, adjunta al director de 'The Objective'. Auditorio de la Fundación Renta4 (P.º Habana, 74).

-- 11.30 horas: En Madrid, Forética celebra el 'IV Nature Business Ambition Forum: objetivo Nature Positive', evento organizado en el marco de la iniciativa Nature Business Ambition. Espacio Rastro Madrid (C/ San Cayetano, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, celebración de la jornada "El sector biotecnológico innovador y su papel en la autonomía estratégica", de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). Clausura la jornada (13.15 horas) la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la sede del Ministerio (Pº de la Castellana, 162) .

-- 12.30 horas: En Madrid, el Consejo de Estado organiza el acto "Avances y desafíos en la protección jurídica de los derechos de las mujeres", con la presencia de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la presidenta del Congreso de los Diputados, Françina Armengol; y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras, en la sede del Consejo de Estado (c/ Mayor, 79).

-- 16.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión con el embajador de la República de la India en España, Jayant N. Khobragade, en la sede del Ministerio (C/ José Abascal, 39); y a las 17.45 horas, clausura la jornada 'Mujeres que migran, historias que transforman'.

-- 16.30 horas: En Madrid, Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía celebran el V Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales con el lema "Apartheid de género en Afganistán" (P.º Recoletos, 13).

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada 'El futuro de la diabetes en el marco del Espacio Europeo de Datos de la Salud: nuevas tecnologías y datos al servicio del paciente', organizada por Levin Public Health Affairs, en la Representación en España de la Comisión Europea (P.º de la Castellana, 46).

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Organización Médica Colegial (OMC) para presentar los datos de agresiones recogidos por los colegios de médicos en 2025 en el Observatorio contra las Agresiones de la OMC. En su sede (Pl. Cortes, 11).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/live/NBRRv7hdeag

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada de formación para periodistas 'EPOC en primera línea: claves para comprender una enfermedad invisible'. Sede de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) (C/ Arcipreste de Hita, 14 - 1ª Derecha).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del documento de conclusiones del 'Encuentro Fenin-Sedisa con jóvenes directivos del ámbito sanitario', de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria junto con la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Sede de Sedisa (C/ del Poeta Maragall, 49).

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, participan en un encuentro sobre alimentación saludable. A su llegada, atienden a los medios. Espacio Infinito Delicias (C/ Juana Doña, 5).

CULTURA

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de presentación de una nueva producción de 'La flauta mágica'. Real Teatro de Retiro (Pl. Daoiz y Velarde s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, El Teatro Español presenta en rueda de prensa 'Malquerida', protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón (Pl. Santa Ana).

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la producción 'El escondido y la tapada'. Sala Principal del Teatro de la Comedia (C/ Príncipe, 14).

-- 19.30 horas: En Madrid, el Teatro Real acoge el estreno de la ópera 'El sueño de una noche de verano' (Pl. de Isabel II, s/n).

DEPORTES

-- 14.00 horas: En Madrid, el ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asiste al seguimiento de la competición de la delegación española que participa en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Sede del Consejo Superior de Deportes (C/ Martín Fierro, 5).

-- 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asiste a la presentación del libro 'Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos', de la periodista Paloma del Río. Sede del Consejo Superior de Deportes (C/ Martín Fierro, 5).