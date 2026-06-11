La FEAFV relanza su actividad bajo la marca Siempre Futbolistas y nuevos proyectos

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- La Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) ha iniciado una nueva etapa institucional bajo la identidad ‘SIEMPRE FUTBOLISTAS’, como parte de un proceso de modernización, reactivación y fortalecimiento de su papel social en el fútbol español.

Dicho cambio supondrá una renovación de su imagen, comunicación, proyectos y relación con asociaciones, instituciones y clubes de todo el país bajo la presidencia de Roberto Solozábal, que explicó que la nueva etapa significa mucho más que un cambio de nombre”.

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“Renacemos como Siempre Futbolistas para recordar que nunca dejamos de serlo y para mantener vivo, junto a las asociaciones de cada club, el legado de los futbolistas españoles”, afirmó el presidente de la federación fundada en 2005 y que agrupa a 56 asociaciones de exjugadores de clubes de todo el país.

Siempre Futbolistas centrará su actividad en cuatro grandes áreas estratégicas que incluyen proyectos en salud mental, acción social, memoria, inclusión y formación. Entre los proyectos destacados figuran los Talleres de Reminiscencia, desarrollados junto a la Fundación LaLiga, un programa terapéutico que utiliza el fútbol como estímulo emocional para mejorar la memoria y el bienestar de personas mayores con deterioro cognitivo.

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Otra iniciativa será el ‘walking football’, un nuevo proyecto desarrollado junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para impulsar el fútbol andando, una modalidad promovida por la UEFA que fomenta la actividad física segura entre las personas mayores.

Asimismo, la entidad reforzará su compromiso con el Campeonato de España de Veteranos al tiempo que impulsará nuevas acciones solidarias y campañas de sensibilización en colaboración con las asociaciones integradas en la organización.

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Por otro lado, también se pondrán en marcha programas formativos dirigidos a jóvenes con el objetivo de promover valores, hábitos de vida saludables y experiencias vinculadas a la práctica deportiva. EFE

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