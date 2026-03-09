Urtasun dice que el Gobierno trabaja en medidas para "proteger a la ciudadanía" ante efectos de la guerra

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en medidas para "proteger a la ciudadanía" ante las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.
Preguntado a su llegada a la presentación de la ampliación del Museu Nacional d'Art de Cataluña (MNAC) por si el Gobierno iba a adoptar medidas económicas ante la subida de precios de los carburantes, ha dicho: "Estamos trabajando en ello, por supuesto, y queremos que haya medidas para proteger a la ciudadanía".
"Ya lo hicimos una vez, al inicio de la guerra de Ucrania, y estamos trabajando, evidentemente, para que ningún ciudadano en nuestro país pague las consecuencias de la guerra", ha concluido.
