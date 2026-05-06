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111-101. Los Pistons golpean primero

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Chicago (EE.UU.), 5 may (EFE).- Los Detroit Pistons tomaron ventaja de 1-0 este martes en las semifinales del Este de la NBA, tras imponerse por 111-101 en casa a los Cleveland Cavaliers impulsados por 23 puntos de Cade Cunningham.

El técnico de los Pistons, JB Bickerstaff, comenzó de la mejor manera una serie que para él tiene un aliciente especial, contra el equipo que le despidió en 2024 tras cuatro años en el cargo.

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Tanto los Pistons como los Cavaliers solo tuvieron 48 horas de tiempo para llegar a esta cita, después de ganar los séptimos partidos de sus series de primera ronda respectivamente contra los Orlando Magic y los Toronto Raptors.

Y el primer partido de estas semifinales del Este fue de máxima exigencia, apretado hasta el final por unos Cavs que, tras ir perdiendo por 18 puntos en el primer cuarto, llegaron a empatar en el cuarto período de la mano de James Harden, antes de sucumbir.

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Fue, una vez más, una victoria en equipo de los Pistons. Todo su quinteto titular acabó con dobles dígitos en anotación. Además de los 23 puntos de Cunningham, Tobias Harris aportó 20 puntos y ocho rebotes, Duncan Robinson metió 19, Ausar Thompson selló once puntos, ocho rebotes y cinco asistencias y el pívot Jalen Duren sumó doce puntos y once rebotes.

Los Cavs pagaron sus 19 pérdidas de balón en Detroit, demasiadas para contener al equipo de Bickerstaff.

Y eso que Harden dio una oportunidad a los Cavs al meter trece de sus 22 puntos en el cuarto período, fundamentales para igualar 93-93 en el último segmento un partido que les veía abajo 32-14 en el primer cuarto.

Donovan Mitchell aportó 23 puntos, con nueve de 19 en tiros de campo, mientras que Jarrett Allen no pasó de los dos puntos y tres rebotes, con uno de cuatro en tiros en 18 minutos.

Max Strus, por su parte, aportó 19 puntos y cuatro triples saliendo del banquillo para los Cavs.

Los Pistons cortaron una racha de doce derrotas consecutivas contra los Cavaliers en los 'playoffs' de la NBA y volverán a recibir a este rival el jueves, en el segundo partido de esta serie al mejor de los siete encuentros. EFE

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EFE

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