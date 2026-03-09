Espana agencias

Un programa refuerza el bienestar emocional del docente universitario en la era digital

Guardar

Logroño, 9 mar (EFE).- Un proyecto de investigación ha creado un programa para reforzar el bienestar emocional del profesorado en la era digital, que dota a los docentes de las competencias claves para afrontar riesgos socioemocionales, como el tecnoestrés y el 'síndrome del trabajador quemado' (burnout).

El proyecto de investigación ‘Profesores resilientes y universidades saludables’, financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), busca ayudar a las universidades a avanzar en su compromiso con la salud mental.

El director principal de esta investigación, Fermín Torrano, ha explicado este lunes en una nota de la universidad que el proyecto está orientado no solo a la disminución de los efectos negativos de los factores estresantes, sino que busca fomentar la salud mental y la satisfacción personal del equipo docente.

La investigación, en la que se ha analizado cómo la digitalización ha redefinido la función docente, ha evidenciado la existencia de un conjunto de riesgos, como el tecnoestrés y el 'síndrome del trabajador quemado', asociados a diversos precursores.

Entre esos últimos figuran la hiperconectividad digital, el aislamiento, la ambigüedad de rol, el conflicto trabajo-familia y las altas demandas de trabajo, que pueden afectar a la satisfacción y bienestar emocional del profesorado de universidades en línea.

En una primera fase de esta investigación se ha realizado un estudio bibliométrico de los riesgos psicosociales y el bienestar emocional del profesorado universitario.

El estudio ha confirmado que parte de estos problemas de salud mental derivan de estresantes psicosociales ligados a la dinámica organizacional de la enseñanza en línea, ya que, por ejemplo, la posibilidad de conexión permanente facilita una jornada de trabajo extendida y la desaparición de los límites entre el espacio laboral y el privado.

La investigación ha identificado que el desarrollo de competencias emocionales reduce los niveles de estrés y aumenta la implicación laboral.

La segunda fase ha consistido en identificar y sistematizar las competencias socioemocionales necesarias frente a estos riesgos.

Tras el análisis, el equipo ha identificado nueve competencias, como la capacidad para identificar y etiquetar las propias emociones; la conciencia de los disparadores emocionales; el conocimiento de las propias capacidades y limitaciones; y el desarrollo de estrategias para el estrés.

También se ha resaltado la importancia del aprendizaje de la automotivación; la generación de emociones positivas; el autocuidado consciente; la gestión de la frustración; y la empatía y la comunicación efectiva.

Para Torrano, estos hallazgos sientan las bases para "una formación que no solo previene el desgaste profesional sino que mejora las creencias de autoeficacia docente y el clima en las aulas virtuales".

Los investigadores, en la tercera fase, han desarrollado el programa de intervención, que se estructura en varias actuaciones formativas y de acompañamiento, orientadas a disminuir el malestar emocional asociado a los efectos adversos de la tecnología y a promover entornos virtuales más saludables para los docentes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ibai Llanos anuncia que la Velada del Año VI se celebrará en Sevilla el 25 de julio

Infobae

Feijóo dice que las mujeres, con su talento, esfuerzo y compromiso, hacen una España mejor

Infobae

Mina El Hammani es elegida 'Actriz del siglo XXI' en la Semana de Cine de Medina del Campo

Infobae

Feijóo felicita el 8M desde el Museo del Prado y ensalza la contribución de las mujeres a la sociedad

El presidente del PP, durante una visita destacada al Prado, reconoció públicamente en redes sociales el papel esencial que han tenido figuras históricas y trabajadoras actuales en la consolidación de la institución como referente nacional y cultural

Feijóo felicita el 8M desde

Casi 400 trabajadores del CNIO alertan al Patronato de situación que atraviesa el centro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de un país

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”