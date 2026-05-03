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El Gobierno exige la "inmediata liberación" del español de la Flotilla "ilegalmente detenido" por Israel

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El Gobierno español ha vuelto a exigir la "inmediata liberación" del activista español-palestino Saif Abukeshek "ilegalmente detenido" el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

El cónsul de España en Tel Aviv ha asistido en Israel a la vista del juez "con el español ilegalmente detenido", cuya próxima vista se ha fijado para el martes, según han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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El cónsul ha pedido visitarlo mañana lunes "y volverá a visitarlo tantas veces como sea posible". Además permanece "en contacto permanente" con su familia.

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel, según ha determinado este domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon.

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La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones hasta el próximo martes; una decisión más laxa en relación a la petición inicial de la Fiscalía israelí, que solicitaba una extensión de cuatro días.

Los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila, pero nunca de manera formal, según Adalah, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial contra los activistas "es fundamentalmente defectuoso e ilegal" porque no existe base legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos dado que ambos activistas fueron detenidos en aguas internacionales.

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EuropaPress

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