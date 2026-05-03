Temas del día de EFE España del domingo 3 de mayo de 2026 (13:30 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Jerez de la Frontera (Cádiz) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de la campaña de las elecciones andaluzas en Cádiz, en el que no estará el candidato popular, Juanma Moreno, en una jornada de domingo en la que los líderes andaluces han descargado sus agendas para preparar el debate televisivo del lunes.

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Sevilla - José Ignacio García: "Moreno y Ayuso son más malos que la quina"

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

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Madrid - El cónsul de España en Tel Aviv asiste a la vista del juez con el activista de la Flotilla

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Jerusalén - Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

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COMUNIDAD EUROPEA

Madrid - Sánchez llevará su defensa de más control de las redes a la cumbre que reúne a toda Europa

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SEMANA POLÍTIICA

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Madrid - La campaña andaluza y los tribunales, en el foco político de una semana sin plenos

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Ofensiva del PSOE en toda España y en Europa contra la "prioridad nacional" de PP y Vox

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TRÁFICO PUENTE

Madrid - El retorno del Puente del 1 de mayo empieza a notarse en las carreteras con destino Madrid

(Texto enviado a las 12:42. 235 palabras)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Recta final del juicio a Ábalos: El exministro responde a las acusaciones de Aldama

(Texto enviado a las 07:10. 625 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019911848)

JUICIO KITCHEN

Madrid - Recta final del juicio a Ábalos: El exministro responde a las acusaciones de Aldama

(Texto enviado a las 07:15. 521 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023387274)

EMPLEO MAYORES

Madrid - El reto del empleo senior: de grupo de salida a clave para sostener el mercado laboral

(Texto enviado a las 08:03. 795 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023297602)

TRÁFICO CARNÉS

Madrid - La escasez de camioneros acelera el canje de carnés a extranjeros: 15.500 el pasado año

(Texto enviado a las 08:45. 680 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023430324)

REGISTRO HORARIO

Barcelona - Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

(Texto enviado a las 09:46. 312 palabras)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Rodalies recupera esta semana tres tramos y se acerca al nivel de oferta anterior a Gelida

(Texto enviado a las 08:13. 294 palabras)

ENFERMEDADES ALZHEIMER

Barcelona - Un programa de apoyo mejora el bienestar de pacientes con alzhéimer en fases iniciales

(Texto enviado a las 10:18. 620 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023054503)

MASCOTAS VACUNACIÓN

Madrid - ¿Se sobrevacuna a las mascotas? Las recuerdos vacunales pueden relajarse si hay inmunidad

(Texto enviado a las 10:00. 793 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 5514162134)

TRADICIONES PICAOS

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).- El municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra revive, con motivo de la Cruz de Mayo, la ancestral tradición de los 'picaos', quienes, con el rostro tapado, golpean su espalda entre 800 y 1.000 veces con una madeja de algodón, tras lo que reciben 12 pinchazos con una bola de cera virgen con 6 cristales incrustados de dos en dos, y se les lava y cura las pequeñas heridas con agua de romero.

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- A las 18:00 horas

EL ÚLTIMO DE LA FILA

Barcelona - Manolo García y Quimi Portet ofrecen el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la gira de regreso de El Último de la Fila tras casi tres décadas desde su disolución, en la que interpretan los temas que les encumbraron a finales del siglo pasado, entre ellos ‘Como un burro en la puerta del baile’ o ‘Insurrección’. Guillermo Cabellos.

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- A las 20:30 horas.

ESPECTÁCULOS HUMOR

A Coruña - Eva Hache y Malena Alterio son dos de las figuras femeninas más relevantes en el mundo del humor en español y comparten una charla íntima sobre su visión del sector dentro del Encuentro Mundial de Humorismo. Por Miguel Álvarez.

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CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Carlos Giménez cierra la serie de cómic 'Barrio': No está de más que considere la retirada

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TIEMPO ALERTAS

Madrid - La Aemet activa avisos amarillos por lluvia y tormentas en diez comunidades autónomas

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AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:00h.- San Vicente de la Sonsierra.- TRADICIONES PICAOS.- Los 'picaos' participan en el Vía Crucis organizado con motivo de la Cruz de Mayo, en el que reviven este ancestral rito, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ermita. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Puertollano (Ciudad Real).- TOROS PUERTOLLANO.- Corrida de toros de los diestros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez con astados de Luis Algarra Polera. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

20:30h.- Barcelona.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila ofrecer el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de su gira de regreso a los escenarios. Estadi Olímpic Lluis Companys. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

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