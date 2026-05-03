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Feijóo insta a "no confiarse" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" tras el 17M

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo a "no confiarse" de cara al próximo 17M y acudir "en masa a votar" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" en Andalucía que sea, además, "el resorte" para "sacar" del Gobierno de España a un PSOE de "abusos y de prácticas que dan vergüenza". "No se puede sustituir la estabilidad consolidada por un lío de varios partidos. Andalucía no está para apagones. Aquí se ofrece estabilidad, gestión e igualdad".

"Han estado años creyéndose que eran los más listos y ahora resulta que los españoles les han descubierto. Todo esto no puede volver a Andalucía, que tiene que ser el resorte para sacar todo esto del resto de España. Andalucía no puede sustituir la estabilidad consolidada por un lío de varios partidos. No puede sustituir la gestión honrada por la incapacidad, ni a un presidente para todos por un partido que sólo piensa en protegerse". Así lo ha sostenido Feijóo en su intervención este domingo en el mitin celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha estado con el cabeza de lista del PP por la provincia gaditana, Antonio Sanz; la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

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Feijóo ha remarcado que el próximo 17M "no sólo se decide el presidente de la Junta. Se decide un modo de gobernar, se decide proseguir un camino, se decide la fuerza para en ese camino avancemos con más intensidad, se decide proteger la estabilidad política que no hay hoy en el Gobierno de España". "La estabilidad --ha continuado-- no se defiende sola. Hay que alcanzarla y mantenerla. Andalucía no está para que vengan a bloquearla después de todo lo que se ha conseguido, después de abandonar los puestos de cola".

Para lograr mantener la mayoría absoluta de la que ha disfrutado Juanma Moreno en los últimos cuatro años, el líder nacional de los 'populares' ha pedido "explicar la diferencia" que existe "entre los que trabajan para Sánchez y los que lo hacen por Andalucía". "Hay que explicarla en cada provincia, ayuntamiento, pueblo, conversación y centro de trabajo", ha arengado Feijóo, que ha pedido "desconfiar de aquellos que dicen que el PP va a ganar. Aquí no se ha ganado nada y no hay mayoría de nada. Id a votar en masa, más que nunca".

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El presidente del PP ha contrapuesto el Gobierno "decente" de Juanma Moreno con el de los "hombres de Sánchez" --caso de corrupción de Ábalos, Koldo y Aldama que se está juzgando en el Supremo--; con las políticas de vivienda del Gobierno central, al que ha acusado de ser "enemigo de la vivienda digna de la gente"; con el estado de las infraestructuras --"los 46 muertos de Adamuz nos obligan a poner el tren de Alta Velocidad en las condiciones de mantenimiento óptimas para que no vuelva a pasar algo así"--; y la sanidad pública.

En este punto, ha lamentado que el Ministerio "ignore" a los médicos, que llevan meses de huelga, y ha reprochado a la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que "vengan a hablar de sanidad los que llevan diez meses con una huelga que supone la mayor lista de espera del sistema andaluz de salud de su historia... Pida perdón por la huelga, cállese y busque una solución".

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