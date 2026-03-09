PP vincula la salida del número 2 de Nuevas Generaciones a que se le negara ser diputado

Juan Bravo manifestó que la decisión de Carlos Angrisano de abandonar la secretaría general de Nuevas Generaciones (NNGG) surgió tras no haber sido designado diputado, señalando que, en organizaciones políticas, aceptar los destinos internos resulta imprescindible para todos los militantes. Según detalló la agencia EFE, Bravo, vicesecretario general del Partido Popular (PP), recalcó durante su visita a Burgos que aquellos que integran un partido deben ubicarse donde puedan aportar más valor, inscribiéndose así en la lógica interna que rige el funcionamiento de la formación.

De acuerdo con EFE, Bravo explicó ante los medios que Angrisano buscó ocupar un escaño en el Congreso, pero no obtuvo esa representación por parte del partido. El dirigente del PP indicó que cuando a una persona dentro de una organización no se le concede una petición, tiene la opción de aceptarlo o considerar que no es el momento adecuado. El responsable nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido remarcó que la salida de Angrisano es un episodio que merece respeto, pero no debe considerarse un hecho trascendental dentro del movimiento interno, subrayando que “cada vez hay más gente que se acerca al Partido Popular para trabajar”.

El medio EFE consignó que Carlos Angrisano, al comunicar su dimisión, pidió públicamente el apoyo a Vox, justificando su decisión como un acto de coherencia personal. Esta postura abrió una conversación entre los militantes y las estructuras del partido sobre la manera en que gestionan las expectativas y solicitudes de cargos públicos entre sus miembros más jóvenes. Bravo insistió en que, como miembros de una agrupación política, los afiliados deben asumir el papel que se les asigne en función de la utilidad y contribución que puedan brindar en cada etapa o contexto concreto.

En la rueda de prensa, celebrada a propósito de los preparativos para las elecciones autonómicas de Castilla y León, Bravo trasladó a los periodistas que el Partido Popular lleva décadas obteniendo la victoria electoral en la Comunidad, argumentando que su éxito se basa en haber presentado propuestas sólidas sobre política fiscal, regeneración institucional, acceso a la vivienda y energía. EFE publicó que el dirigente reiteró la confianza en el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en los próximos comicios, considerándolo el candidato idóneo para la reelección.

El vicesecretario general profundizó en la percepción de que el mensaje de los ciudadanos se evidencia con claridad en cada elección, en referencia tanto a la preferencia por el PP en la región como al rechazo a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bravo, según recogió EFE, cuestionó el calendario político nacional preguntándose cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales, dado que, a su juicio, la ciudadanía expresa su postura de forma reiterada en las urnas.

A lo largo de sus declaraciones, Bravo defendió la integración y el crecimiento del partido pese a las bajas individuales y abogó por que la atención se mantenga en los proyectos y propuestas presentados al electorado. El responsable popular hizo énfasis en que la alta participación de nuevos miembros refuerza la estructura del PP, minimizando la repercusión interna de la dimisión de Angrisano y centrando el discurso en los desafíos y metas electorales inmediatas.