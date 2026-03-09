Espana agencias

PP vincula la salida del número 2 de Nuevas Generaciones a que se le negara ser diputado

El dirigente popular Juan Bravo atribuyó el abandono de Carlos Angrisano a la negativa del partido de asignarle representación parlamentaria, asegurando que los militantes deben aceptar las decisiones internas y defendiendo la alta participación en su formación

Guardar

Juan Bravo manifestó que la decisión de Carlos Angrisano de abandonar la secretaría general de Nuevas Generaciones (NNGG) surgió tras no haber sido designado diputado, señalando que, en organizaciones políticas, aceptar los destinos internos resulta imprescindible para todos los militantes. Según detalló la agencia EFE, Bravo, vicesecretario general del Partido Popular (PP), recalcó durante su visita a Burgos que aquellos que integran un partido deben ubicarse donde puedan aportar más valor, inscribiéndose así en la lógica interna que rige el funcionamiento de la formación.

De acuerdo con EFE, Bravo explicó ante los medios que Angrisano buscó ocupar un escaño en el Congreso, pero no obtuvo esa representación por parte del partido. El dirigente del PP indicó que cuando a una persona dentro de una organización no se le concede una petición, tiene la opción de aceptarlo o considerar que no es el momento adecuado. El responsable nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido remarcó que la salida de Angrisano es un episodio que merece respeto, pero no debe considerarse un hecho trascendental dentro del movimiento interno, subrayando que “cada vez hay más gente que se acerca al Partido Popular para trabajar”.

El medio EFE consignó que Carlos Angrisano, al comunicar su dimisión, pidió públicamente el apoyo a Vox, justificando su decisión como un acto de coherencia personal. Esta postura abrió una conversación entre los militantes y las estructuras del partido sobre la manera en que gestionan las expectativas y solicitudes de cargos públicos entre sus miembros más jóvenes. Bravo insistió en que, como miembros de una agrupación política, los afiliados deben asumir el papel que se les asigne en función de la utilidad y contribución que puedan brindar en cada etapa o contexto concreto.

En la rueda de prensa, celebrada a propósito de los preparativos para las elecciones autonómicas de Castilla y León, Bravo trasladó a los periodistas que el Partido Popular lleva décadas obteniendo la victoria electoral en la Comunidad, argumentando que su éxito se basa en haber presentado propuestas sólidas sobre política fiscal, regeneración institucional, acceso a la vivienda y energía. EFE publicó que el dirigente reiteró la confianza en el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en los próximos comicios, considerándolo el candidato idóneo para la reelección.

El vicesecretario general profundizó en la percepción de que el mensaje de los ciudadanos se evidencia con claridad en cada elección, en referencia tanto a la preferencia por el PP en la región como al rechazo a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bravo, según recogió EFE, cuestionó el calendario político nacional preguntándose cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales, dado que, a su juicio, la ciudadanía expresa su postura de forma reiterada en las urnas.

A lo largo de sus declaraciones, Bravo defendió la integración y el crecimiento del partido pese a las bajas individuales y abogó por que la atención se mantenga en los proyectos y propuestas presentados al electorado. El responsable popular hizo énfasis en que la alta participación de nuevos miembros refuerza la estructura del PP, minimizando la repercusión interna de la dimisión de Angrisano y centrando el discurso en los desafíos y metas electorales inmediatas.

Temas Relacionados

Partido PopularDimisiónJuan BravoCarlos AngrisanoVoxBurgosCastilla y LeónElecciones autonómicasCongresoAlfonso Fernández MañuecoEFE

Últimas Noticias

6-2. Israel se despide del Clásico Mundial con un triunfo ante Países Bajos

Infobae

Defensa, en contacto constante con los militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía

El Ministerio sigue el desarrollo de la tensión en Oriente Próximo, mientras casi mil efectivos españoles continúan en operaciones internacionales bajo estrictas medidas de protección tras los recientes lanzamientos de misiles relacionados con el conflicto entre Irán y potencias occidentales

Infobae

Vox nombra a José Manuel Pancorbo presidente provincial en Murcia en sustitución de Antelo

El nuevo líder de la formación política en la región asume responsabilidades en una etapa que el partido considera decisiva, buscando fortalecer su estructura local tras la salida de Antelo del grupo parlamentario y el reciente nombramiento de Pancorbo

Infobae

Las Carreras por Ciudades Patrimonio comienzan en Alcalá y recorrerán 15 ciudades

El circuito anual reunirá a atletas y aficionados en históricos enclaves de la Unesco, con pruebas desde Alcalá de Henares hasta Toledo y Córdoba, múltiples recorridos y premios destacados como viajes internacionales y estancias en paradores

Infobae

Bam Adebayo supera a Kobe Bryant y hace historia en la NBA con 83 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”