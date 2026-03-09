Piden más de 30 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a su mujer y amenazas en la familia

El juicio fijado para este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña contra un acusado de violencia habitual, tres delitos de agresión sexual y amenazas continuadas, entre los años 1997 y hasta 2019 en diferentes ubicaciones, domicilio común y lugares públicos, según consta en el escrito del Ministerio Público, ha quedado aplazado debido a cambios en la agenda.

Fiscalía solicita para el procesado tres años de prisión por presunta violencia habitual, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años que conllevará, en su caso, la pérdida de vigencia de la licencia.

Por este delito, pide también la prohibición de aproximación a la víctima y a sus cuatro hijos en una distancia de 300 metros y de comunicarse con ellos durante el mismo período. Respecto de los dos más pequeños, reclama la inhabilitación especial del ejercicio de la patria potestad por ese tiempo.

Entre otras medidas, solicita por los delitos de agresión sexual 30 años de cárcel, la prohibición de aproximación a la víctima en una distancia de 300 metros y de comunicación con ella durante 20 años, así como diez años de libertad vigilada, una vez se cumpla la pena privativa de libertad.

Por las presuntas amenazas continuadas pide dos años de prisión. Asimismo, el procesado indemnizará a la víctima con 100.000 euros y con 20.000 a cada uno de sus cuatro hijos, también víctimas. La sesión prevista para hoy era continuación ya que la fijada previamente se celebró pero a puerta cerrada.