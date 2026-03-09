Espana agencias

Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Guardar

Cinco acusados han aceptado en un juicio penas de hasta siete años y medio de prisión por secuestrar, golpear y extorsionar en abril de 2024 durante horas a un hombre en un piso del distrito de San Blas, hechos por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente penas de hasta 17 años de cárcel.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, los procesados han reconocido los hechos de los que le acusa el fiscal y la acusación particular. Ante ello, las defensas y el representante del Ministerio Público han alcanzado un acuerdo de conformidad de entre cinco años y ocho meses y siete años y medio de cárcel.

El presidente del tribunal ha leído en sala la condena que se les impone y que, tras el acuerdo, se ha reducido de forma sustancial respecto a las penas iniciales, que alcanzaban hasta los 17 años de prisión. Ahora, se les aplica las atenuantes de drogadicción y reparación del año, entre otras.

Las defensas han solicitado la suspensión de las penas de prisión de sus clientes, alegando que actualmente siguen tratamientos de desintoxicación de drogas en la cárcel, lo que podría permitirles beneficiarse de esta medida.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de detención ilegal, robo con violencia con uso de instrumentos peligrosos, extorsión, lesiones y tenencia ilícita de armas, delitos por los que acusa a los cinco procesados como autores.

TORTURADO EN UN PISO

Según el fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 25 de abril de 2024, cuando dos de los procesados se encontraron en las inmediaciones de la estación de metro Simancas con la víctima al que conocían de vista. Ambos le invitaron a tomar algo en un piso situado en la avenida Hermanos García Noblejas, propiedad de otro de los acusados.

Una vez en el domicilio, donde también se encontraban otros acusados, la víctima observó la presencia de sustancias estupefacientes en el salón y manifestó su intención de marcharse. En ese momento, según la Fiscalía, un encausado cerró la puerta y le amenazó violentamente: "Ahora sí que no te vas, ya nos estás dando todo el dinero y lo que tengas o te vamos a matar".

A continuación, otro de ellos le arrebató la cartera con 350 euros y lo introdujo en una habitación donde lo mantuvieron retenido durante aproximadamente tres horas. Sentado en una silla, comenzó a recibir golpes en la cabeza con los puños, mientras el resto de los acusados observaban.

Posteriormente, otros dos procesados se sumaron a la agresión, golpeándole en la cabeza y las costillas y propinándole rodillazos en la nariz. En un momento dado, uno de ellos le mostró una escopeta y un cuchillo de empuñadura verdosa, tipo militar, mientras le decía: "Esto es para ti".

Cuando la víctima intentó escapar por la ventana, fue retenida nuevamente por varios de los acusados. Según el fiscal, uno de los acusados llegó a clavarle un cuchillo en la mano, mientras otro le golpeaba con la culata de la escopeta en la cara y la cabeza.

En otro momento de la agresión, uno de los acusados le advirtió que le iba a cortar los tendones, lo que llevó a la víctima a intentar huir de nuevo. Los acusados lo impidieron y continuaron golpeándole antes de atarle de pies y manos con bridas y cordones para evitar que escapara.

Durante el cautiverio, los procesados le obligaron a llamar a su jefe para pedir dinero. A las 10:26 horas del 26 de abril, la víctima telefoneó a su superior para solicitar 400 euros, que fueron enviados mediante Bizum a un número de teléfono. Posteriormente, a las 12:45 horas, volvió a llamar para pedir otros 200 euros, que también fueron transferidos al mismo número.

La víctima logró escapar. Antes de marcharse, los acusados se quedaron con sus llaves, su teléfono y su cartera, además de advertirle de que irían a su casa para hacer lo mismo a su mujer si avisaba a la policía.

Alrededor de las 15 horas del 26 de abril, M. consiguió salir del piso y fue auxiliado en la calle por un vecino, que avisó a los servicios de emergencia y a la Policía. Los agentes acudieron al domicilio de la avenida Hermanos García Noblejas, donde detuvieron a todos los acusados salvo a uno de ellos, que ya había abandonado la vivienda.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió fractura de los huesos nasales y del tabique, edema periorbitario, contusiones en cabeza y cuello y una herida inciso-contusa en la mano izquierda, que requirió sutura.

En el registro del piso, los agentes encontraron una defensa policial rígida -considerada arma prohibida-, varios cuchillos, un machete de caza, una pistola semiautomática, una escopeta tipo carabina y un fusil de calibre 4,5 milímetros, sin que ninguno de los acusados tuviera licencia de armas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar presiona al PSOE para tomar ya medidas que mitiguen los efectos de la guerra

Infobae

Albares agradece a los embajadores en Oriente Medio los esfuerzos para evacuar a españoles

Infobae

Facua pide que se topen los precios de combustible y energía ante "subidas descomunales"

Infobae

La RFER reconoce el "duro momento" que supone la derrota ante Portugal

Infobae

Carreras, baja contra el Manchester City por una lesión en el gemelo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”