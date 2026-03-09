Espana agencias

Muere el acusado de espiar a Assange durante su asilo en Londres

El fundador de UC Global, investigado por supuesta vigilancia a Julian Assange durante su permanencia en la embajada ecuatoriana, falleció antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional, mientras que el proceso continuará para otro directivo de la compañía

El proceso judicial por el presunto espionaje a Julian Assange sufrirá una modificación tras la muerte de David Morales, fundador de la empresa UC Global, según reveló EFE. El procedimiento legal seguirá para otro directivo de la compañía, mientras que el juez Santiago Pedraz, responsable de la investigación, tendrá que archivar la causa contra Morales.

De acuerdo con información de EFE, la compañía gaditana UC Global comunicó recientemente el fallecimiento de Morales a través de la red Linkedin. Morales, quien lideró la empresa de seguridad y servicios de investigación, estaba a la espera de juicio en la Audiencia Nacional por supuestas actividades ilegales durante la estancia de Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Entre 2015 y 2018, UC Global fue la responsable de la seguridad en el edificio diplomático, período durante el cual se habría producido la vigilancia ilícita.

El proceso judicial contra Morales incluía acusaciones de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas, para las que la Fiscalía solicitó trece años y seis meses de prisión, según consignó EFE. El otro directivo implicado, Michel Wallemacq, enfrenta una petición de tres años y medio de cárcel solo por el presunto descubrimiento y revelación de secretos.

Las investigaciones abordaron las supuestas intromisiones en las comunicaciones de Julian Assange, incluyendo el monitoreo de reuniones con sus abogados y familiares dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Estos hechos se produjeron mientras UC Global se encargaba de la seguridad del recinto, según publicó EFE.

La empresa, en su mensaje de despedida difundido por Linkedin, resaltó aspectos de la vida profesional de Morales, describiéndolo como alguien comprometido y con capacidad de liderazgo, aunque apartándose de valoraciones sobre el caso judicial. Desde UC Global, se expuso que Morales promovió una organización con presencia internacional y que generó oportunidades laborales significativas. En su comunicado, la empresa solicitó que se reconozca tanto el legado profesional como personal de su fundador, instando a un respeto hacia su memoria y la de su familia, según detalló EFE.

Mientras tanto, el avance del juicio continúa con la pieza separada para Michel Wallemacq, quien, de acuerdo con la investigación, habría estado implicado en la red de vigilancia que llevó a la apertura del proceso en la Audiencia Nacional. Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones públicas sobre la repercusión de la muerte de Morales en el seno de la empresa ni en la estrategia de defensa del acusado restante.

Este caso ha figurado dentro de los expedientes de la Audiencia Nacional desde el año pasado, y ha supuesto uno de los procesos más destacados en torno a la seguridad de personalidades de relevancia internacional refugiadas en delegaciones diplomáticas. Toda la información, según reportó EFE, sigue bajo análisis judicial para esclarecer tanto los alcances como las responsabilidades de los implicados.

