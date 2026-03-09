Espana agencias

Ingenieros piden fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas en España

Guardar

Madrid, 9 mar (EFECOM).- La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería han presentado este lunes un manifiesto sobre la directiva europea que busca fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales en España ante incidentes como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas.

 Con este manifiesto, ambas organizaciones buscan impulsar la transición hacia una resiliencia real que supere la "improvisación" mediante la gobernanza y la anticipación, con el objetivo de adelantarse a los riesgos, proteger a las personas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales como el transporte, la energía o la sanidad.

En este contexto, Pedro Tomey, presidente de la Asociación Cluster Catástrofes, -una entidad público-privada que da continuidad al Observatorio de Catástrofes- ha señalado que, en un entorno de creciente inestabilidad geopolítica y económica y volatilidad creciente, la seguridad de los países ya no dependen solo de sus fronteras, sino también de la resiliencia de sus infraestructuras.

Desde ambas entidades se comprometen a contribuir al fortalecimiento de la resiliencia nacional mediante la creación de espacios neutrales de cooperación que faciliten el diálogo entre administraciones públicas, operadores de servicios esenciales, empresas y expertos.

En el manifiesto instan a las entidades públicas a establecer estructuras de gobernanza con responsabilidades definidas, mecanismos de coordinación interadministrativa y capacidad resolutiva ante emergencias.

Asimismo, animan a las empresas proveedoras, tecnológicas y de servicios a alinear la innovación con los objetivos de resiliencia y a analizar el impacto económico de las interrupciones de servicios esenciales.

Desde ambas entidades han destacado que el año 2026 será un año clave para aplicar la directiva CER -que busca fortalecer la resiliencia de esas infraestructuras críticas- y que se convierta en una verdadera palanca de mejora para el funcionamiento de las infraestructuras y seguridad pública. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Saiz incide en el papel transformador del cine y en que dé voz a historias invisibilizadas

Infobae

Condenados los dos hombres que acosaron a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria

Infobae

Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Penas de hasta siete años

La baza Pasalic ante el gigante alemán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”