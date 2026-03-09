Ingenieros piden fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas en España

Madrid, 9 mar (EFECOM).- La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería han presentado este lunes un manifiesto sobre la directiva europea que busca fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales en España ante incidentes como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas.

Con este manifiesto, ambas organizaciones buscan impulsar la transición hacia una resiliencia real que supere la "improvisación" mediante la gobernanza y la anticipación, con el objetivo de adelantarse a los riesgos, proteger a las personas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales como el transporte, la energía o la sanidad.

En este contexto, Pedro Tomey, presidente de la Asociación Cluster Catástrofes, -una entidad público-privada que da continuidad al Observatorio de Catástrofes- ha señalado que, en un entorno de creciente inestabilidad geopolítica y económica y volatilidad creciente, la seguridad de los países ya no dependen solo de sus fronteras, sino también de la resiliencia de sus infraestructuras.

Desde ambas entidades se comprometen a contribuir al fortalecimiento de la resiliencia nacional mediante la creación de espacios neutrales de cooperación que faciliten el diálogo entre administraciones públicas, operadores de servicios esenciales, empresas y expertos.

En el manifiesto instan a las entidades públicas a establecer estructuras de gobernanza con responsabilidades definidas, mecanismos de coordinación interadministrativa y capacidad resolutiva ante emergencias.

Asimismo, animan a las empresas proveedoras, tecnológicas y de servicios a alinear la innovación con los objetivos de resiliencia y a analizar el impacto económico de las interrupciones de servicios esenciales.

Desde ambas entidades han destacado que el año 2026 será un año clave para aplicar la directiva CER -que busca fortalecer la resiliencia de esas infraestructuras críticas- y que se convierta en una verdadera palanca de mejora para el funcionamiento de las infraestructuras y seguridad pública. EFECOM