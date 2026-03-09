Feijóo replica al 'No a la guerra' de Sánchez: "Las consignas no dan de comer a los españoles. Las propuestas del PP sí"

Según detalló Europa Press, el Partido Popular presentó una serie de propuestas fiscales y energéticas con la intención de contrarrestar el incremento del coste de vida provocado por la situación internacional en Oriente Medio. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fundamentó su planteamiento en la necesidad de actuar frente a la subida de precios, declarando que, en su opinión, las consignas políticas no tienen efectos concretos en el bienestar de las familias españolas. Esta postura surgió después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recuperara la consigna ‘No a la guerra’ en relación con el conflicto en Irán, lo que desencadenó un cruce de declaraciones entre ambas formaciones sobre la gestión de la crisis.

El medio Europa Press reportó que Sánchez arremetió contra el PP y Vox acusándolos de respaldar posiciones bélicas respecto al conflicto en Irán y de hacerlo a expensas de los ciudadanos, quienes ya afrontan un deterioro en la economía doméstica debido al encarecimiento de la energía. Durante un acto electoral en Soria, Sánchez manifestó: “Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. Estas palabras intensificaron la tensión política y propiciaron la respuesta de Feijóo, quien trasladó la discusión al terreno de las propuestas económicas.

En respuesta, Feijóo expuso a través de un mensaje en la red social X, citado por Europa Press, que “las consignas no dan de comer a los españoles. Las propuestas del PP, sí”. El dirigente conservador aprovechó la ocasión para difundir el paquete de medidas diseñadas por su partido, que incluye la duplicación de la deducción por hijo en el IRPF, una rebaja del IVA de la energía al 10 por ciento, y la eliminación del impuesto de generación eléctrica. Según fuentes del PP, estas acciones buscan proteger el poder adquisitivo de las familias, incidiendo en la situación de los hogares que han experimentado un retroceso económico desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno.

Europa Press informó que el plan fiscal del PP contempla la reforma del IRPF, en la que se da prioridad a la revalorización de salarios y a la actualización de los tramos y mínimos vitales por hijo a cargo. Los populares aseguran que esta modificación supondría un impacto de aproximadamente 200 euros de media por contribuyente. Además, la reducción del IVA de la energía al 10 por ciento beneficiaría tanto a particulares como a empresas en un momento en el que los precios del gas y el petróleo siguen en alza. Por otro lado, la supresión del impuesto de generación eléctrica pretende aliviar la factura energética. Según cálculos proporcionados por los responsables del partido, un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos podría obtener un ahorro aproximado de 75 euros mensuales, lo que se traduce en cerca de 900 euros anuales.

Los ‘populares’ han manifestado su intención de llevar este conjunto de medidas al Congreso con el objetivo de abrir el debate e involucrar a otros grupos parlamentarios, aunque también han instado al Gobierno a adelantarse y aprobarlas en el próximo Consejo de Ministros, argumentando su carácter urgente. Estas propuestas surgen en un contexto en el que el partido señala que las clases medias suelen cargar con el mayor peso de las crisis tanto nacionales como internacionales.

Durante el acto previsto en Riaza, Feijóo planea poner el acento en cómo el incremento del coste de la energía influye en el poder adquisitivo, distinguiendo a su formación del Gobierno, al que responsabiliza de la pérdida de capacidad de gasto en los hogares. Según recogió Europa Press, el PP defiende que sus medidas suministran una respuesta pragmática a las necesidades inmediatas de la población española, en contraste con lo que consideran es una estrategia de mensajes y lemas por parte del Ejecutivo.

Al abordar la relevancia de las medidas fiscales, el PP sostiene que la duplicación de la deducción por hijos a cargo no solo beneficiaría a las familias numerosas, sino que supondría una mejora significativa para la economía de todas aquellas con descendientes. La actualización de los tramos, según explicó el PP a Europa Press, permitiría adaptar la fiscalidad al contexto actual, favoreciendo a los contribuyentes que ven cómo la inflación disminuye su capacidad adquisitiva.

La rebaja del IVA de la energía al 10 por ciento, según fuentes cercanas al partido y citadas por Europa Press, se presenta como una respuesta directa al aumento de los precios internacionales del gas y del petróleo, que impactan de manera inmediata en el coste doméstico. La supresión del impuesto de generación eléctrica, otra de las propuestas incluidas en el paquete, busca reducir la carga fiscal sobre el consumo energético, facilitando un alivio en la factura que, insisten, afecta principalmente a las familias y a los pequeños empresarios.

El partido conservador defiende que no es un momento adecuado para centrar el discurso político en eslóganes, sino para ofrecer alternativas que busquen el consenso y la tregua en una situación internacional que consideran delicada. Europa Press recogió que, en su argumentación, el PP vuelve a subrayar que los costes derivados de las crisis internacionales tienden a recaer en quienes cuentan con ingresos medios y bajos, y por ello insisten en la urgencia de aplicar medidas correctivas de forma inmediata.

El debate entre el Gobierno y la oposición se produce en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos y un escenario político polarizado, donde las consecuencias económicas de los conflictos internacionales repercuten directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Según Europa Press, la discusión seguirá abierta en el Parlamento y en la agenda política mientras el impacto de la situación en Oriente Medio continúe influyendo en la economía doméstica.