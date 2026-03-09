Feijóo pide a Sánchez tomar nota de las rebajas fiscales del PP por la guerra, que cifra en 900 euros por familia al año

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "tome nota" de las rebajas fiscales de PP ante la guerra de Irán revalorizando los sueldos a través del IRPF, bajando al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores y suprimiendo el impuesto de generación eléctrica. Según ha dicho, esas medidas supondrían un ahorro de 900 euros al año para una familia media.

"Espero y deseo que mañana en el Consejo de Ministros tomen nota y bajemos de una vez por todas el IVA al 10% de la energía, eliminemos el impuesto de generación eléctrica y rebajemos el impuesto de la renta de las personas físicas", ha declarado Feijóo en un mitin en Riaza (Segovia) ante las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo.

Después del 'No a la guerra' de Pedro Sánchez, el líder del PP ha apremiado al Ejecutivo a actuar para ayudar a los ciudadanos ante el conflicto abierto en Oriente Próximo porque, según ha recalcado, "con los eslóganes no se come" y "no se llena el depósito del coche" ni "se afronta el coste de la vida".

"Con los eslóganes no se pueden pagar las facturas", ha proclamado Feijóo, que ha subrayado además que "es injusto que con la inflación y la guerra pierdan las familias y gane la recaudación del Gobierno".

En este punto, ha asegurado que desde que Sánchez es presidente los precios han subido un 23%. "¿Sabéis cuánto ha subido la cesta de la compra en los últimos siete años? Un 40%. ¿Sabéis cuánto ha subido el precio de la vivienda en los últimos siete años? Un 53%. Yo creo que los españoles necesitamos un respiro y además con el conflicto internacional, con la guerra en Oriente Medio, están subiendo los precios", ha relatado.

Por eso, ha señalado que el PP ha planteado este lunes una batería de medidas para "revalorizar los sueldos con la bajada del IRPF", bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores de energía, ya sea gasóleo, gasolina, electricidad o gas, y suprimir el impuesto de generación eléctrica "que supone una bajada en el recibo de la luz adicional entre el 3 y el 5%". "Esto supondría un ahorro de 900 euros por familia año", ha enfatizado.

El presidente del PP ha destacado que su formación propone "bajadas de impuestos" mientras que Sánchez lo que propone son "eslóganes". "Y esa es también una gran diferencia entre una política útil y una política inútil", ha apostillado.

Según ha abundado, si el litro de gasolina o de diésel han subido y no bajan los impuestos, "un impuesto sobre una cantidad mayor es mayor recaudación para el Gobierno y más esfuerzo para las familias". Por eso, ha emplazado de nuevo al Gobierno a "tomar nota" e impulsar las rebajas fiscales.

"MIENTRAS OTROS PAÍSES TOMAN MEDIDAS, SÁNCHEZ NO HACE NADA"

Fuentes del PP han señalado que "mientras otros países toman medidas para frenar el precio de las gasolinas ante la subida del petróleo desatada por el conflicto en Irán, Pedro Sánchez "no hace nada".

Así, los 'populares' han aludido a lo que ocurre en Portugal, que ya ha anunciado una rebaja extraordinaria de los impuestos a la gasolina; en Italia, donde estudian la posibilidad de reducir impuestos especiales a la gasolina; o en Croacia, que ha modificado un decreto sobre productos energéticos y electricidad para establecer un precio máximo del combustible.

Por eso, el PP ha recalcado que el Gobierno de Sánchez "debe pasar del relato al BOE". "Si en 24 horas Sánchez tuvo tiempo de fabricar un eslogan, bien puede encontrar un momento para incluir medidas en el Consejo de Ministros de mañana", han señalado fuentes 'populares', que han señalado que "el Gobierno de los rescates exprés a Air Europa y a Plus Ultra les dice a los transportistas, agricultores y a las familias que se esperen".

MONCLOA, LA "FACTORÍA DEL ENGAÑO"

En el mismo mitin en Riaza, el líder del PP ha criticado además que en el Palacio de la Moncloa haya 700 personas trabajando en "la factoría del engaño" y dedicados a hacer eslóganes porque tienen "mucho que tapar" mientras nadie se ocupa de mejorar la vida de los ciudadanos.

"Hace falta mucha maquinaria para tapar la podredumbre que genera el sanchismo. Son 700 personas trabajando en la fábrica del bulo. Y tienen trabajo para todos", ha asegurado, para repasar algunos casos de presunta corrupción que han afectado a Sánchez y su entorno como los "negocios turbios" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el juicio oral abierto al exministro José Luis Ábalos o los negocios de prostitución "pagados con dinero público".