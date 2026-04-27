El Congreso interroga este lunes al chófer de Mazón el día de la dana y al ex jefe de Bomberos de Valencia

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 dejando 230 muertos interroga este lunes al que entonces era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos José Miguel Basset y a Ernesto Serra Morant, el conductor del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón que le prestó servicio el día de la riada.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la riada, Basset, jefe operativo de la emergencia, confesó que en aquella jornada no tuvo conocimiento de la retirada de sus efectivos del Barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la tragedia, sino que se enteró de ese movimiento "días después".

Además, explicó que a las 18.13 horas, tras alertarse al Cecopi del peligro de rotura de la presa de Forata, propuso un texto para el mensaje de alerta que se iba a enviar a la ciudadanía en el que se pedía a la población que permaneciera en sus casas. Según comentó en el juzgado "nadie" equiparó esto con un confinamiento ni planteó que no se pudiera hacer esa recomendación.

El texto finalmente se envió a las 20.11, pero sin la orden expresa de que la gente no saliera de casa y únicamente con la recomendación de que se evitaran desplazamientos.

EL ES-ALERT LE SONÓ A MAZÓN AÚN EN VALENCIA

También pasó ya por el juzgado el chófer de Mazón, quien explicó a la jueza que el Es Alert les sonó en el coche cuando todavía estaban en Valencia de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En calidad de testigo, el conductor detalló que, a la hora de comer, Mazón, acompañado por dos escoltas, salió del Palau de la Generalitat andando (sobre las 14.00 horas "pasadas") sin darle ninguna indicación sobre si por la tarde le necesitaría o no.

Y añadió que, cinco horas después, tenía intención de ir a repostar el coche junto con el vehículo de los escoltas pero no llegaron a hacerlo y regresaron al Palau después de que en una llamada la secretaria de Mazón le pidiera que llevaran al expresident a L'Eliana, donde llegaron a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.