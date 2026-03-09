Espana agencias

España pierde ante Sudáfrica y logra el segundo puesto en las Series Mundiales

Redacción Deportes, 9 mar (EFE).- La selección española de rugby 7 ha logrado este domingo una histórica segunda plaza en el torneo de Vancouver (Canadá), en su tercera aparición en la final de una etapa de las Series Mundiales, tras ganar a Fiyi en semifinales (24-17) y perder con Sudáfrica el partido por el título (12-38).

Los sudafricanos, intratables todo el fin de semana y que batieron a España con rotundidad el sábado en la fase de grupos (7-28), impusieron su descomunal fuerza física y la experiencia de haber ganado ya 46 torneos del circuito, incluida la Gran Final del mayo pasado en Los Ángeles, cuando también vencieron a los 'Leones'.

En la semifinal contra Fiyi, España mostró desde el principio la ambición de jugar la tercera final de su historia con una tremenda agresividad en los saques de centro, sobre la que construyó una ventaja de 17 puntos que a la postre le permitió eliminar a los líderes de la clasificación.

Jaime Manteca puso tres reinicios conquistables en la misma zona y Manu Moreno ganó otras tantas posesiones que terminaron en ensayo, el primero apoyado por el propio delantero sevillano y los otros dos plantados por Eduardo López, cuyos contrapiés eran indefendibles para los jugadores polinesios.

Nacani Boginisoko y Jeremaia Matana acortaron distancias (17-10) todavía en la primera mitad y Joseva Talacolo empató al inicio de la segunda, cuando España jugaba en inferioridad numérica debido a la exclusión de Pol Pla, que empujó a un adversario sin balón en una acción de 'dribbling'.

De vuelta al césped, Pla robó el oval en su propio campo, lo persiguió con dos patadas a seguir y fue placado por Matana cuando iba a zambullirse en la zona de marca, lo que le valió la exclusión al centro fiyiano, que ni siquiera pudo evitar que Antón Legorburu anotase el cuarto ensayo español (24-17).

Con un jugador menos, sin embargo, los subcampeones olímpicos todavía intentaron un ataque a la desesperada para llevar el partido a la prórroga y lograron romper la línea de ventaja mediante Terio Veilawa, pero el retorno defensivo de Jeremy Trevithick fue fulgurante, permitiendo a España clasificarse para la final.

Sudáfrica no permitió que los españoles soñaran con el título, ya que la contundencia de sus placajes le permitiría pescar el oval en los puntos de contacto, y así se granjearon un primer tiempo de sentido único en el los ensayos de Ryan Oosthuizen, Sebastian Jobb y Shilton Van Wyk decantaron el encuentro (0-17).

Van Wyk certificó el triunfo de los 'Blizbokke' en la primera jugada de la segunda parte, que careció de suspense por la gran diferencia en un marcador con condujeron hasta el 12-38 las marcas de los españoles Trevithick y Legorburu replicadas por las de los sudafricanos Gino Cupido e Impi Visser. EFE

