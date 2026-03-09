El candidato 'eterno' al que casi nadie vota: 47 años encabezando listas en Zamora

Alberto Ferreras

Zamora, 9 mar (EFE).- Se le puede dar el título del candidato eterno porque desde hace 47 años figura en las listas por Zamora, casi siempre encabezándolas, sin perderse ninguna cita electoral salvo unas europeas en las que no consiguió avales suficientes, y siempre con escaso éxito electoral.

Se llama Francisco Iglesias Carreño y ya en las primeras elecciones democráticas de 1979 figuró en las listas al Senado por un partido localista. Le gusto la política y al año siguiente fundó el Prepal (Partido Regionalista del País Leonés), encabezó esa formación regional minoritaria, y hasta hoy se presenta elección tras elección en autonómicas, municipales, nacionales y europeas.

En 2026 parece que nada ha cambiado, sigue al frente de esa formación minoritaria y, como establecen los estatutos de su partido, quien ostenta la presidencia debe además encabezar las candidaturas, por lo que, según toque, es el número uno en la lista al Congreso, a la Eurocámara, al Ayuntamiento de Zamora o, como en los comicios del próximo domingo, a las Cortes de Castilla y León.

Iglesias Carreño ha admitido que ha tenido que recopilar datos para saber que ha figurado en 45 candidaturas electorales y no ceja en su empeño pese a que, por ejemplo, en los últimos comicios autonómicos, en 2022, la lista que encabezó sumó 287 votos en la provincia de Zamora, el 0,33% de los emitidos, y se quedó muy lejos de los 16.000 del último partido en conseguir escaño.

Al respecto, ha reconocido a EFE que no está en las elecciones por los votos, sino "por el mensaje, por el leitmotiv" y el suyo es la creación de "un estatuto para la regionalidad leonesa".

Mirando atrás, ha explicado que desde aquella primera cita electoral de 1979 las cosas han cambiado mucho. Antes la cartelería era clave y "ahora ha pasado, no solo a un segundo plano, a más que un tercero o un cuarto lugar, hoy en día lo que prima son las redes".

Lo que ha añorado de tiempos pasados es que en aquellos comicios de la Transición había debates cara a cara entre todos y cada uno podía exponer sus ideas y proyectos, pero actualmente, de las 16 candidaturas que se presentan en Zamora a las elecciones del 15 de marzo, "trece están casi laminadas", ha afirmado por el hecho de que solo tres hayan participado en los debates electorales en televisión.

Aunque nunca ha logrado representación en las citas con las urnas ni se ha quedado cerca de lograrlo, Iglesias Carreño sí que ha obtenido éxito en otros ámbitos, ya que en el currículum de este físico y profesor de matemáticas jubilado figura el haber ostentado la presidencia del Colegio Oficial de Físicos de España y de la Asociación Nacional de Físicos.

En ese ámbito sus propuestas tuvieron mayor predicamento que en el de la política, donde en su casi medio siglo de trayectoria no se ha apartado de su objetivo de que los 38.491 kilómetros cuadrados que suman las 41 comarcas naturales de la región leonesa conformen una Autonomía propia, separada de Castilla.

Con esa propuesta central, al Prepal se le hace muy cuesta arriba conseguir sufragios en las provincias de León, Salamanca y Zamora en las que se presenta, pese a que al presidente de ese partido, en su día a día, no haya cuesta que se le resista y presuma de, a sus 81 años, subir en bicicleta las 63 cuestas de Zamora.

Por ello, Francisco Iglesias ha utilizado la manida expresión política de estar "a disposición del grupo" para confesar que está decidido a seguir encabezando candidaturas "mientras tengamos salud". En democracia, lo importante es participar. EFE

