Detenida en Palma una falsa abogada acusada de estafar 1.300 euros a un hombre

Palma, 1 may (EFE).- La Policía Nacional en Palma detuvo el pasado lunes a una falsa abogada acusada de estafar un hombre que la había contratado, y que desapareció después de que la víctima le hubiera ingresado 1.300 euros.

En un comunicado publicado este viernes, el cuerpo policial ha detallado que un hombre denunció que había pagado a una mujer para llevar a cabo trabajos en el ámbito de la abogacía de familia y explicó a los agentes que, ante la sospecha que le despertó la desaparición de la mujer, descubrió que la supuesta letrada no constaba en el Colegio de Abogados de las Islas Baleares.

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Al conocer los hechos, el Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar a la presunta autora, mientras trataban de aclarar los hechos.

Los policías nacionales descubrieron que la identidad de la supuesta abogada era falsa y que se trataba de una mujer que no tenía nada que ver con el ámbito de la abogacía. EFE

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