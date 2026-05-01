La Junta Electoral desautoriza acto del sindicato Solidaridad en Jaén por "encubrir a Vox"

Jaén, 1 may (EFE).- La Junta Electoral ha desautorizado la celebración del acto convocado este viernes en Jaén por el sindicato Solidaridad, con motivo del Primero de Mayo, al considerar que “encubre a la formación política Vox”, ya que anunciaba la participación de Santiago Abascal, y del candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira.

Según la resolución de la Junta Electoral Provincial de Jaén, a la que ha tenido acceso EFE, se ha estimado una denuncia presentada por el PSOE contra Vox y contra el Sindicato Solidaridad, vinculado a esa formación.

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Además, la Junta Electoral ha ordenado la retirada inmediata de la cartelería y publicidad de la manifestación del Primero de Mayo que contenga logotipos, expresiones y eslóganes de Vox.

La Junta Electoral Provincial de Jaén ha comunicado que esa manifestación debe entenderse como acto de campaña electoral prohibido por el artículo 5.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y que en consecuencia, ese acto debe quedar sin efecto. La resolución ya le fue comunicada a primera hora de la tarde al Sindicato Solidaridad.

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Inicialmente, Vox había convocado el mitin de este viernes en Jaén en la plaza de la Concordia, donde acababa la manifestación del Sindicato Solidaridad.

Sin embargo, la Junta Electoral le comunicó que no tenía autorización para celebrar ese acto en ese lugar (donde desemboca la manifestación de los sindicatos UGT y CCOO del Primero de Mayo), por lo que finalmente Vox ha cambiado el lugar del mitin al Parque de La Alameda. EFE

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