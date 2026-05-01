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Juzgan a 34 miembros de una red de narcotráfico que vendía droga a Europa desde Granada

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Granada, 1 may (EFE).- La Audiencia de Granada celebrará este mes de mayo un macrojuicio contra 34 miembros de una red internacional de narcotráfico, dividida a su vez en cuatro grupos, que se encargaba del cultivo, recolección, secado, transporte y venta de marihuana en Europa.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, la operación para desmantelar el entramado comenzó en el segundo semestre de 2022 y después de la investigación de la Guardia Civil que permitió conocer el funcionamiento de la red con un solo líder.

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El principal acusado había diseñado un "entramado criminal", según la Fiscalía, para mover grandes cantidades de estupefacientes, principalmente marihuana, y vender esa droga en diferentes países de la Unión Europea donde el precio de venta se incrementaba "de manera exponencial".

El líder de la organización contaba con diferentes vías de suministro y cuatro grupos de trabajo independientes que no interactuaban entre sí, cada uno con organización y un responsable.

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Él se encargaba de dirigir el negocio, comprar la droga y pagarla, supervisaba la calidad de la mercancía y los traslados y coordinaba una red en la que cada participante tenía una labor, desde el cultivo o el envasado de la droga a la vigilancia o el transporte de la mercancía.

La red contaba además con guarderías y zonas de almacenaje en diferentes puntos de la provincia de Granada que fueron registrados en septiembre de 2022.

En esos registros, los agentes localizaron 14 armas de fuego y diferente munición, 135 kilos de marihuana y otros 22 de hachís, seis centros de producción de droga y 327.000 euros en efectivos.

Además, en las viviendas registradas había libretas con direcciones y claves para mantener el entramado, muchas televisiones de alta gama, un chaleco antibalas, máquinas para contar billetes y envasadoras de alta precisión y parte de los inmuebles dedicados al cultivo de droga tenían enganches ilegales a la luz.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra la salud pública, otro de tenencia ilícita de armas y uno más de defraudación de fluido eléctrico.

Ha pedido para los 34 acusados penas de entre 9 y 12 años de cárcel y el pago de multas de hasta 500.000 euros.

Los 34 acusados serán juzgados por estos hechos en cuatro sesiones que se celebrarán desde el 25 de mayo en la sede judicial de Caleta por cuestiones de aforo. EFE

mro/fs/oli

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EFE

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