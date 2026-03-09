Espana agencias

Destituido Gaizka Garitano tras perder siete de los últimos ocho partidos

Cádiz, 9 mar (EFE).- El Cádiz ha anunciado este lunes la destitución del técnico vasco Gaizka Garitano después de haber perdido siete de los últimos ocho partidos, en los que sólo logró un punto.

El conjunto gaditano, que ocupa la decimosexta posición de la tabla con 35 puntos, no gana un encuentro de Liga desde el pasado 9 de enero, cuando superó al Sporting de Gijón por 3-2.

Desde entonces, el Cádiz ha caído derrotado contra el Albacete (1-0), Granada (1-2), Huesca (1-0), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Éibar (3-1) y Zaragoza (0-1), además de empatar en Burgos (1-1), y se sitúa con cuatro puntos sobre las posiciones de descenso.

Garitano llegó al equipo andaluz en diciembre de 2024 para sustituir al valenciano Paco López y, en su primera temporada, sacó a los amarillos de las plazas de descenso, en una campaña 2024-25 en la que finalizaron en decimotercera posición.

En este ejercicio, el Cádiz comenzó alternando victorias y empates y no perdió hasta la octava jornada, para volver a ganar una después y colocarse en el liderato.

Los gaditanos lo perdieron en la siguiente, pero realizaron una buena primera vuelta en la que permanecieron durante otras catorce jornadas en plazas de promoción de ascenso a Primera División.

Desde el inicio de la segunda vuelta, el Cádiz no ha ganado ningún encuentro, lo que ha supuesto una racha negativa que ha propiciado la destitución del entrenador natural de Derio (Vizcaya).

Antes de adiestrar al equipo gaditano, Garitano dirigió en dos etapas al Éibar, al que ascendió desde la antigua Segunda B a Primera División en la primera de ellas, y en la máxima categoría entrenó también al Deportivo de La Coruña, Athletic de Bilbao y Almería; y en Segunda, al Valladolid.

Junto a Garitano, también cesan en sus cargos sus ayudantes, Patxi Ferreira, Julio Hernando y José Santisteban. EFE

