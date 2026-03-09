Espana agencias

Desarticulado un grupo criminal itinerante que robaba cajeros con explosivos

Guardar

Granada, 9 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante tras robar más de 140.000 euros en Granada con la técnica conocida como 'paleta del pizzero', consistente en utilizar cargas explosivas para robar los cajeros automáticos.

Según ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado, la operación Taglio, realizada en colaboración con la Policía Nacional, comenzó en junio de 2024 tras el robo de dos cajeros automáticos en una misma noche.

Uno de los robos se cometió en localidad granadina de Santa Fe y otro en esta capital andaluza. En los dos casos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de los billetes para acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores del dinero.

Los agentes vincularon a dos de los autores con robos en cajeros cometidos en otras provincias y descubrieron que los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, desde donde se desplazaban hasta las ciudades donde cometían los robos en los cajeros.

Estos individuos actuaban con el rostro cubierto y sustraían vehículos que abandonaban tras obtener el botín, momento en que regresaban a sus lugares de residencia.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización detuvieron a tres personas en Madrid y a otras tres en Valencia como presuntos autores de los robos en cajeros.

A dos de los arrestados se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

En los registros practicados se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas profesionales de excarcelación.

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Granada en colaboración con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP propone doblar la deducción por hijo en el IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía

Infobae

Ortega Smith reta a Vox a expulsarle también del grupo parlamentario del Congreso

Infobae

El exsecretario general de NNGG del PP admite que avisó a Vox de su dimisión y que "quizás" fiche por ese partido

El exsecretario general de NNGG

Familiares de desaparecidos, inasequibles al desaliento a pesar del paso de los años

Infobae

Ocho detenidos por robar y extorsionar a empresarios asiáticos y planear un secuestro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP plantea una bajada

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”