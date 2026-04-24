España aumentará su apoyo financiero a la misión para el proceso de paz en Colombia

Madrid, 24 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este viernes que España aumentará "su esfuerzo financiero" de apoyo a la Misión de Asistencia al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha puesto en valor la presencia de observadores españoles en procesos electorales.

Albares se ha reunido en Madrid con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien ha abordado los programas de trabajo conjunto en la región y ha firmado un acuerdo para reforzar el diálogo político "regular" entre España y la organización de países americanos, indica el ministerio de Exteriores en un comunicado.

Ambos han departido sobre el seguimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Subraya Exteriores que el ministro ha destacado la especial atención dedicada en estos últimos años al apoyo a la misión de asistencia en la que España, de acuerdo con "su firme compromiso" con la paz, aumentará su esfuerzo financiero, que se suma a la presencia española en procesos electorales a través de misiones de observación.

Albares también ha remarcado el interés de España en seguir contribuyendo a la actividad de la OEA como "uno de sus principales donantes externos".

Durante el encuentro se ha suscrito un acuerdo que establecerá un mecanismo de diálogo político regular entre España y la OEA y que persigue propiciar el seguimiento de las distintas áreas de colaboración, así como "un canal permanente de diálogo sobre los temas de interés a nivel regional y global", aclara en la nota.

El ministerio que dirige Albares destaca la contribución de España a dicha organización en materia de cooperación al desarrollo, canalizada a través del Fondo Español para la OEA, que conmemora este año sus veinte años de existencia, y a través del cual se han destinado más de 77 millones de euros desde su puesta en funcionamiento.

Exteriores recuerda que España trabaja en el apoyo a las instituciones democráticas de sus Estados miembros y también del sistema interamericano de derechos humanos, "siendo decano de los observadores de la organización, con la que mantiene una relación estrecha en sus principales áreas de acción".EFE