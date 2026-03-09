Espana agencias

Condenados los dos hombres que acosaron a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria

La Justicia ha condenado al hombre que agredió sexualmente en 2023 a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete en la Plaza de Toros durante la Feria de la ciudad, teniendo que pagar una multa durante 10 meses con una cuota diaria de 8 euros, y a un segundo acusado de un delito leve contra la integridad moral ocurrido en el mismo evento, que tendrá que indemnizar a la víctima con 800 euros.

Según detalla la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la víctima estaba trabajando como ordenanza la tarde del 15 de septiembre en uno de los palcos del recinto con su atuendo habitual cuando uno de los condenados, que estaba en el palco contiguo, se dirigió a ella gesticulando besos de manera insistente.

Incómoda por la situación, la mujer intentó evitar darse por aludida y le indicó a un grupo de hombres próximos a ella que el agresor se estaba dirigiendo a ellos con sus besos, a lo que éste replicó "a ti, a ti, que no me gustan los hombres, me gustan las mujeres como tú", provocando que se sintiera avergonzada y humillada.

Al concluir la corrida de toros, cuando la víctima abandonaba el recinto acompañada por otro ordenanza, otro hombre del mismo palco que el primero, "con intención de satisfacer sus deseos libidinosos", se abalanzó sobre ella para intentar darle un beso, aunque la mujer consiguió apartarlo con las manos.

El fallo del Juzgado de lo Penal también ha impuesto al condenado que intentó besarla inhabilitación para ejercer cualquier profesión con menores de edad por un año, además del pago de las costas para ambos procesados.

EuropaPress

