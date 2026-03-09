Espana agencias

Ascienden a 46 las personas localizadas este lunes en dos pateras en Baleares

Guardar

(Actualiza la información NA1285 con datos de una segunda patera)

Palma/Ibiza, 9 mar (EFE).- Salvamento Marítimo y el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil han rescatado o interceptado a 46 personas a bordo de dos pateras que han sido localizadas este lunes en Cabrera, al sur de Mallorca, y en Formentera.

El primer rescate se ha producido hacia las 14:30 horas a 0,5 millas al sur de Cabrera, en Mallorca, y en el bote viajaban 32 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, a las 15:15 horas han sido interceptadas otras 14 personas de origen magrebí, tras arribar en una patera a la zona de Es Caló, en la isla de Formentera.

Se trata de las dos primeras embarcaciones con migrantes localizadas en lo que va de mes en Baleares, de acuerdo con los datos recogidos a partir de la información de la Delegación del Gobierno en las islas.

Según el último balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 28 de febrero llegaron a Baleares 857 personas a bordo de 42 pateras, una cifra muy similar a la de 2025, cuando se registraron 869. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El portavoz de Vox en Aranjuez denuncia a un edil del PSOE por arrojarle un vaso de café

Infobae

Un hombre se enfrenta a 10 años de cárcel por agresión sexual a una menor de 14 años que era amiga de su sobrino

Un hombre se enfrenta a

Santiago (IU) señala que PP y Vox no se oponen a "recortes" en la PAC para "incrementar el gasto en armamento"

Santiago (IU) señala que PP

4-0. Las Palmas vuelve a sonreír en casa

Infobae

Gobierno propone modificar el reglamento de costas para adaptarlo a la normativa europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un concejal del PSOE de

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”