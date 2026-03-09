Ascienden a 46 las personas localizadas este lunes en dos pateras en Baleares

(Actualiza la información NA1285 con datos de una segunda patera)

Palma/Ibiza, 9 mar (EFE).- Salvamento Marítimo y el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil han rescatado o interceptado a 46 personas a bordo de dos pateras que han sido localizadas este lunes en Cabrera, al sur de Mallorca, y en Formentera.

El primer rescate se ha producido hacia las 14:30 horas a 0,5 millas al sur de Cabrera, en Mallorca, y en el bote viajaban 32 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, a las 15:15 horas han sido interceptadas otras 14 personas de origen magrebí, tras arribar en una patera a la zona de Es Caló, en la isla de Formentera.

Se trata de las dos primeras embarcaciones con migrantes localizadas en lo que va de mes en Baleares, de acuerdo con los datos recogidos a partir de la información de la Delegación del Gobierno en las islas.

Según el último balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 28 de febrero llegaron a Baleares 857 personas a bordo de 42 pateras, una cifra muy similar a la de 2025, cuando se registraron 869. EFE