Una cátedra de la Universidad de Cádiz contra la "estigmatización" del habla andaluza

Cádiz, 8 mar (EFE).- La Universidad de Cádiz pondrá en marcha este año una cátedra dedicada a impulsar el estudio, la investigación y la difusión del habla andaluza, una iniciativa que responde a la creciente "demanda social" de los andaluces de poner en valor un rasgo de su identidad que arrastra una "estigmatización" desde hace siglos.

"Es una respuesta a lo de que demanda la sociedad", dice, en una entrevista con EFE, Teresa Bastardin Candón, que dirigirá esta cátedra.

Bastardin Candón, coordinadora del Grado en Filología Hispánica de la UCA, miembro del grupo de investigación en Estudios de gramática de España y América y directora del Observatorio de las Hablas Andaluzas del Instituto de Estudios del Mundo Hispánico (IN-ENHis), conducirá el timón de esta nueva cátedra, en la que se integrarán investigadores de todas las universidades andaluzas, especialistas en diversos ámbitos, desde el léxico, la fonética o la historia.

La cátedra nace al amparo del protocolo para la puesta en valor del habla andaluza que firmaron en 2024 la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación que preside y lleva el nombre de Alejandro Rojas Marcos, uno de los fundadores del partido andalucista y exalcalde de Sevilla.

La cátedra abordará el habla andaluza "desde la perspectiva histórica y actual, con una visión amplia y de todas las variedades" y con la intención poner en valor un habla sobre la que "los estereotipos han pesado históricamente".

"La estigmatización de nuestra forma de hablar existe desde hace siglos y no terminamos de quitarnos eso de ser considerados malhablados. ¿cuánta gente de Andalucía cambia su forma de hablar cuando pasa a un discurso más formal", cuestiona la filóloga.

"Los propios académicos nos habíamos mantenido al margen. A veces los lingüistas estamos en nuestras torres de cristal, y no damos a conocer al público nuestros trabajos e investigaciones con las que podíamos aportar", explica.

En ese contexto la cátedra de Habla Andaluza pretende contribuir a "combatir tópicos y estereotipos" desde el marco académico, siendo una unidad desde la que fomentar la investigación y la divulgación, ofrecer cursos y apoyar trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales, entre otras actividades.

La filóloga no cree que dignificar el habla andaluza tenga que suponer un cambio en la escritura: "No es necesario, cualquier intervención sobre la ortografía es artificial y ficticia. El habla andaluza tiene una variedad tan rica que no se debe constreñir a límites arbitrarios y artificiales".

Lo que si preocupa más es que muchas voces del habla andaluza, cuyos rasgos ya estaban definidos antes del descubrimiento de América, "se están perdiendo".

Entre los proyectos para afrontar esto destaca el que busca la recuperación del diccionario de andalucismos que hizo el filólogo gaditano José María Esbarbi (1834-1910) que nunca se publicó y permanece en la Real Academia de la Lengua Española disperso. "Hemos recuperado 500 páginas del diccionario y 7.000 entradas".

La cátedra del Habla Andaluza de la UCA es una iniciativa novedosa y que complementa otras académicas, como el Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, un proyecto que ha desarrollado el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada y que ha detectado que el ceceo es cada vez menos común en Andalucía, mientras que el seseo se mantiene más estable.

El mundo académico se ha propuesto así apoyar la demanda social de dignificar el habla andaluza, un reto que en los últimos años se ha plasmado desde el mundo de la publicidad a la política.

Si en 2024 el gobierno andaluz firmó el protocolo para la puesta en valor del habla andaluza, la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha prometido que si llega al Palacio de San Telmo una de sus primeras medidas será una ley de hablas andaluzas para "dignificarlas y protegerlas". EFE