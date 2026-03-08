Espana agencias

Una cátedra de la Universidad de Cádiz contra la "estigmatización" del habla andaluza

Guardar

Cádiz, 8 mar (EFE).- La Universidad de Cádiz pondrá en marcha este año una cátedra dedicada a impulsar el estudio, la investigación y la difusión del habla andaluza, una iniciativa que responde a la creciente "demanda social" de los andaluces de poner en valor un rasgo de su identidad que arrastra una "estigmatización" desde hace siglos.

 "Es una respuesta a lo de que demanda la sociedad", dice, en una entrevista con EFE, Teresa Bastardin Candón, que dirigirá esta cátedra.

Bastardin Candón, coordinadora del Grado en Filología Hispánica de la UCA, miembro del grupo de investigación en Estudios de gramática de España y América y directora del Observatorio de las Hablas Andaluzas del Instituto de Estudios del Mundo Hispánico (IN-ENHis), conducirá el timón de esta nueva cátedra, en la que se integrarán investigadores de todas las universidades andaluzas, especialistas en diversos ámbitos, desde el léxico, la fonética o la historia.

La cátedra nace al amparo del protocolo para la puesta en valor del habla andaluza que firmaron en 2024 la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación que preside y lleva el nombre de Alejandro Rojas Marcos, uno de los fundadores del partido andalucista y exalcalde de Sevilla.

La cátedra abordará el habla andaluza "desde la perspectiva histórica y actual, con una visión amplia y de todas las variedades" y con la intención poner en valor un habla sobre la que "los estereotipos han pesado históricamente".

"La estigmatización de nuestra forma de hablar existe desde hace siglos y no terminamos de quitarnos eso de ser considerados malhablados. ¿cuánta gente de Andalucía cambia su forma de hablar cuando pasa a un discurso más formal", cuestiona la filóloga.

"Los propios académicos nos habíamos mantenido al margen. A veces los lingüistas estamos en nuestras torres de cristal, y no damos a conocer al público nuestros trabajos e investigaciones con las que podíamos aportar", explica.

   En ese contexto la cátedra de Habla Andaluza pretende contribuir a "combatir tópicos y estereotipos" desde el marco académico, siendo una unidad desde la que fomentar la investigación y la divulgación, ofrecer cursos y apoyar trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales, entre otras actividades.

La filóloga no cree que dignificar el habla andaluza tenga que suponer un cambio en la escritura: "No es necesario, cualquier intervención sobre la ortografía es artificial y ficticia. El habla andaluza tiene una variedad tan rica que no se debe constreñir a límites arbitrarios y artificiales".

Lo que si preocupa más es que muchas voces del habla andaluza, cuyos rasgos ya estaban definidos antes del descubrimiento de América, "se están perdiendo".

Entre los proyectos para afrontar esto destaca el que busca la recuperación del diccionario de andalucismos que hizo el filólogo gaditano José María Esbarbi (1834-1910) que nunca se publicó y permanece en la Real Academia de la Lengua Española disperso. "Hemos recuperado 500 páginas del diccionario y 7.000 entradas".

La cátedra del Habla Andaluza de la UCA es una iniciativa novedosa y que complementa otras académicas, como el Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, un proyecto que ha desarrollado el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada y que ha detectado que el ceceo es cada vez menos común en Andalucía, mientras que el seseo se mantiene más estable.

El mundo académico se ha propuesto así apoyar la demanda social de dignificar el habla andaluza, un reto que en los últimos años se ha plasmado desde el mundo de la publicidad a la política.

Si en 2024 el gobierno andaluz firmó el protocolo para la puesta en valor del habla andaluza, la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha prometido que si llega al Palacio de San Telmo una de sus primeras medidas será una ley de hablas andaluzas para "dignificarlas y protegerlas". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renfe estrena una web que muestra la ubicación en tiempo real de los trenes

Infobae

Detenido un ladrón que sustrajo 112 colmenas valoradas en 10.000 euros en Valencia

Infobae

Mujer herida leve en Abarán (Murcia) por disparo de pistola de aire comprimido

Infobae

Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús al que atacó con un hacha en Granada

Infobae

La juez cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputan a la policía local

Imputan a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela un día antes del colapso que dejó seis muertos en Santander

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fernando Alonso se ve obligado

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo