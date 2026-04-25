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100-108. Tatum silencia Philadelphia

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Andrea Montolivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 24 abr (EFE).- Jayson Tatum firmó este viernes 11 de sus 25 puntos en el cuarto período y, con 2 triples en los minutos finales, entregó a los Boston Celtics un trascendental triunfo por 108-100 en el campo de los Philadelphia 76ers para dar ventaja 2-1 a su equipo en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Celebró por todo lo alto Jayson Tatum tras conectar un asombroso triple con 25.3 segundos en el cronómetro del cuarto período que subió el 106-100 al marcador y dejó 'KO' a los 76ers.

Refrendó de esa forma un partido de 25 puntos (9 de 17 en tiros), 4 rebotes y 7 asistencias en 42 minutos en pista. Tras perderse 5 meses de temporada por su lesión en el tendón de Aquiles sufrida en los 'playoffs' de 2025, Tatum ha vuelto a su versión más competitiva.

El triple final desató la euforia del banquillo de Boston, incluido el novato madrileño Hugo González, que no tuvo minutos por segundo partido consecutivo en esta serie.

González, de 20 años, solo ha saltado a la pista 61 segundos en el primer encuentro de la serie, en el que el equipo de Joe Mazzulla triunfó por 123-91 contra los Sixers.

"He pasado por esto antes", aseguró Tatum al acabar el partido de Philadelphia, satisfecho por dar la cara para Boston en el difícil ambiente de Philadelphia.

Se convirtió además en el cuarto jugador en la historia de los Celtics en superar los 3.000 puntos en la postemporada y contó con el apoyo de un Jaylen Brown de 25 puntos y 7 rebotes.

Payton Pritchard también dio una aportación decisiva en el tramo final del partido y selló 15 puntos y 5 triples saliendo del banquillo.

Necesitaron darlo todo los Celtics en la Xfinity Mobile Arena, donde los Sixers compitieron con enorme compromiso empujados por su público. Entre los fans más especiales estuvo el legendario Allen Iverson, sentado a pie de pista.

Philadelphia estuvo abajo por diez puntos hasta el principio del tercer cuarto, pero nunca dejó de luchar con Tyrese Maxey al frente.

El número 0 firmó 31 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, con 5 triples, y llegó a dar ventaja 85-84 a los 76ers en el cuarto segmento.

Si VJ Edgecombe, protagonista con 30 puntos y 10 rebotes en el segundo partido, no pasó de un 5 de 17 en tiros de campo y 0 de 7 en triples para 10 puntos, Andre Drummond aportó 12 puntos y 6 rebotes saliendo del banquillo, con 2 de 2 desde el arco.

Los 76ers siguieron sin poder contar con Joel Embiid, baja por apendicitis, pero Drummond dio la cara en la pintura.

Paul George aportó 18 puntos y Kelly Oubre Jr metió 17 para los Sixers, que aguantaron hasta el último minuto, antes de que Tatum desequilibrara la serie a favor de Boston.

El cuarto partido se disputará de nuevo en Philadelphia este domingo. EFE

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