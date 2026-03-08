Espana agencias

Rodrigo Mendoza, baja los próximos cuatro partidos por un esguince en el tobillo derecho

Majadahonda (Madrid), 8 mar (EFE).- Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid, será baja en los próximos cuatro partidos, incluido la eliminatoria completa de la Liga de Campeones contra el Tottenham, por un esguince en el tobillo derecho de grado moderado, sufrido en el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad.

Aparte del doble choque de los octavos de final de la máxima competición europea, el futbolista tampoco podrá jugar por ese motivo en LaLiga EA Sports frente al Getafe y el Real Madrid, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

Mendoza, fichado este invierno, fue sustituido al descanso, visiblemente dolorido sobre el césped, tras el golpe con el balón de por medio en el tiempo añadido del primer tiempo con Ander Barrenetxea, por lo que abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros de los servicios médicos, con un fuerte traumatismo en el tobillo.

“El centrocampista se ha sometido a pruebas de imagen y el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre un esguince en el tobillo derecho de grado moderado. El '4' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, expuso el parte médico del club, que no fija periodo aproximado de baja. EFE

EFE

